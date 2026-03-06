我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院三讀通過《衛星廣播電視法》修正案、《不當黨產條例》修正案、《立法院組織法》修正案，行政院日前宣布不副署。目前已有5案立法院三讀通過的法案，行政院拒絕副署，持續推高紀錄。民眾黨立院黨團今（6）提案譴責行政院長卓榮泰，痛批此等行徑若非獨裁，何謂獨裁？該案列入院會議程後，交付協商。根據民眾黨團提案，依《中華民國憲法》，三讀通過之法律若遇窒礙難行，行政院依法僅能提出覆議；覆議未獲通過即應依法執行，但卓榮泰竟一再跨越憲法紅線，逕行以「不副署」之名，行實質否決法律之實，當行政權可無視國會決議、拒絕依法行事，此等行徑若非獨裁，何謂獨裁？民眾黨團批，卓榮泰任內覆議八戰八敗，卻不願正視民意反撲。覆議失敗後未回歸制度，反淪為不執行、不作為、不守法之「三無閣揆」，甘願作為架空立法權之打手，將台灣推向全面綠色威權。總統賴清德總統日前邀集五院院長茶敘倡議團結，實為虛情假意之政治秀；其又說捍衛《憲法》卻視法律為無物，實為台灣民主最卑劣的背叛者。民眾黨團強調，堅守憲政正軌，要求政府依法行政、依法執行，因此建請院會作成決議 :「為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對行政院長卓榮泰提出嚴厲譴責案，並正告賴清德總統與卓榮泰院長應立即停止違法濫權『不副署、不公布、不執行』之行徑 ，回歸憲政運作之基本秩序。」