我是廣告 請繼續往下閱讀

▲晚安小雞（左）和阿鬧（右）在柬埔寨被關2年了。（圖／翻攝自柬中時報YouTube）

因自導自演「柬埔寨詐騙園區」影片而鬧上國際新聞的網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）與他的夥伴「阿鬧」，在歷經2年服刑後，昨（5）日透過社群發文，表示已於今年2月15日刑滿出獄。但晚安小雞說他們目前因程序問題受困於柬埔寨移民局長達19天，（至6日已邁入第20天），目前正焦急尋求台灣外交部協助，希望能儘速平安回台。晚安小雞與同夥阿鬧因2024年2月在柬埔寨拍攝造假影片，遭當地法院依「煽動製造社會動亂罪」判處2年有期徒刑。隨著刑期屆滿，晚安小雞在昨日終於打破沉默，對外證實已於2月15日被釋放，但他坦言，目前返台之路並不順遂，仍滯留在柬埔寨移民局等待後續行政作業。晚安小雞為此公開喊話，盼外交部能伸出援手，「」，語氣顯得相當無助。晚安小雞也為過往犯下的錯事對外道歉，「想在這裡向所有曾經支持、相信小雞的朋友，以及因為小雞的行為而感到失望的人，表達最誠摯的歉意。對不起，讓大家失望了。」此外，他也特別提到自己對柬埔寨的改觀，稱該國其實非常美麗且人民友善，對自己過去抹黑柬埔寨形象的負面行為深感抱歉，並強調：「這段經歷對小雞來說是很深刻的教訓。未來無論結果如何，小雞都會承擔自己的責任，也會記住這次錯誤帶來的代價。」針對外界質疑他們憑什麼向政府求救的罵聲，晚安小雞的社群小編也在留言區補充說明，強調請求外交部幫忙並非情緒勒索。小編感嘆，2年的刑期對小雞和阿鬧而言已是沉重的教訓，「誰都不知道在那種環境下人會變得怎麼樣」，目前的訴求僅是希望兩位當事人能合法完成手續，早日回台灣與家人團聚。回顧該案事件背景，2024年2月，晚安小雞自編自導了一齣鬧劇，聲稱在柬埔寨詐騙園區遭人綁架、毆打並搶走財物，引發台柬兩地高度關注。隨後柬埔寨警方介入調查，證實全案為自導自演，當場搜出假血、迷彩服等道具，隨即將其逮捕並速審速決。如今服刑期滿，能否順利透過外交管道返台，成為外界關注的焦點。