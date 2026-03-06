台中市府客家事務委員會國樂團，將於28 日在「管樂之都」嘉義市文化局音樂廳舉辦「盤過雙城山」音樂會，即日起於嘉義市府文化局開放索票。客委會表示，本次演出以「雙城交流」為核心，將台中山城的客庄壯麗美景轉化為動人旋律，邀請嘉義民眾共賞一場跨越城市的文化交響樂。
客委會主委江俊龍表示，市府客委會國樂團成立至今邁入第15年，擁有廣大樂迷，去年在台中市中山堂演出座無虛席，迴響熱烈。樂團始終堅持每年舉辦至少一場國樂盛事，回饋忠實樂迷。今年特別走出台中，移師嘉義舉辦，希望透過音樂媒介，讓山城客家文化與嘉義的藝術氛圍深度匯流。
今年演出陣容堅強，特別邀請客席指揮家黃光佑、二胡演奏家陳家崑、笙演奏家黃俊毓及金曲獎聲樂藝術家黃珮舒等名家跨刀。曲目融合傳統客家元素與現代創新風格，為聽眾呈現聽覺與文化並重的雙重饗宴。
市府客委會提醒，音樂會需索票入場，即日起於嘉義市政府文化局 1 樓服務櫃台開放領取；不便親自前往的民眾，亦可透過線上表單https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTItm2n2T0HUY8Hzbv71n_yFtGAy2eKFVPApYrdTpE9e5O7A/viewform預約，當日開演前至現場取票，送完為止。
台中客委會邀請全國樂迷在春暖花開之際走進音樂廳，體驗一場由國樂編織的山城旅程。更多活動詳情，請至「聽看台中客」臉書粉絲專頁查詢。https://www.facebook.com/hakka.taichung
