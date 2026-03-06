我是廣告 請繼續往下閱讀

嘉義一名男子阿明（化名）因長期洗腎需要照護，遂僱用護理師小花（化名）幫忙生活起居。不料兩人相處日久，關係逐漸升溫，甚至發展出婚外情。妻子小倩（化名）某天發現兩人互動過於親密並當場質問，怎料阿明不僅未否認，還回嗆「因為妳都不陪睡，只好讓小花陪」，讓小倩憤而提告，向兩人求償50萬元精神慰撫金。嘉義地方法院審理後認定兩人行為已侵害配偶權，判決須連帶賠償25萬元，全案仍可上訴。義地方法院審理後認定兩人確有逾越分際行為，判決須連帶賠償25萬元，全案仍可上訴。判決書指出，小倩與阿明自2018年結婚，結婚長達七年，卻在2025年8月發現丈夫與護理師小花往來似乎逾越正常男女分際，而心生疑慮。阿明辯稱自己是洗腎患者，當天因身體不適才請小花到家中照料，並強調兩人當晚各自休息，他睡在客廳沙發，小花則在二樓房間，雙方並未發生不正當關係。然而，小倩卻發現家中留有小花的電腦與衣物，阿明對此解釋，電腦只是暫時借用，衣物則是對方工作結束後忘記帶走，並非同居或長期留宿。不只如此，小倩也在阿明手機中看到兩人曖昧簡訊，包括「昨晚在我家睡飽嗎」、「爽嗎」等內容，阿明與小花則辯稱，是小倩拿阿明手機發送「釣魚」訊息，小花為了顧及兩人僱傭關係才隨口回覆「爽」、「有」，並非真正發生性行為。然而，法官在審理過程中卻發現兩人說詞多處矛盾。經隔離問訊後，小花表示阿明睡在大床、她睡小床，兩人雖同處一個室，卻並未同床共枕；然阿明卻堅稱自己睡在沙發，兩人說法明顯不一致。此外，對話紀錄中，小花曾傳訊給阿明表示：「確實我不該去你家，她罵我是什麼東西？我卻無法反駁，但我心真的很痛。」兩人之間亦有涉及性行為感受的對話。法官認為，小花明知阿明已有配偶，仍與其傳送曖昧簡訊、甚至在深夜共處一室，其行為明顯逾越一般社交往來的合理範圍，足以認定侵害配偶權。嘉義地方法院審酌雙方身分、經濟狀況與侵害程度後，認定阿明與小花的行為已超出社會通念可容忍範圍，判決兩人須連帶賠償小倩25萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。