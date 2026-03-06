我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「山本申伸」井出健介（右）去年曾受邀來台，親自站上樂天桃猿桃園棒球場投手丘擔任開球嘉賓，在台灣球迷圈掀起熱議。（圖／特派記者路皓惟攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）在東京巨蛋如火如荼進行中。除了場內各國頂尖球星的激烈交鋒，場外的球迷文化與周邊花絮同樣精彩萬分。今（6）日在東京巨蛋外的廣場上，意外直擊了一場引起球迷瘋狂暴動的「大咖見面會」！一群身穿日本武士隊（Samurai Japan）條紋戰袍的「神級模仿明星隊」排成一列，親切地與現場球迷擊掌互動，瞬間成為全場鎂光燈的焦點。站在東京巨蛋外的「日本武士隊」還原度極高，陣容包含模仿岡本和真、鈴木誠也、村上宗隆、菅野智之等巨星的達人。而其中人氣最旺、壓軸登場的兩位，正是日本極具知名度的模仿藝人：自稱「大谷似翔平」的模特兒井手口佳暉，以及化身「山本申伸」的諧星井出健介。對於這兩位核心人物，許多台灣球迷絕對不陌生。事實上，井手口佳暉與井出健介在2024年就曾受邀來台灣，參與中華職棒樂天桃猿隊的主題日活動，並站上桃園棒球場的投手丘擔任開球嘉賓，在台灣棒球迷圈掀起極大討論。當時兩人在台灣受訪時，井手口佳暉還大方分享了自己模仿大谷翔平的獨門秘訣：「最重要的就是『盡量不要有表情變化』。」如今兩人主要以模仿藝人的身分在日本進行演藝活動，走在路上時常成為路人矚目的焦點。井出健介就曾笑著透露：「搭電車時，常會有打棒球的學生看著我說，長得好像啊！」日本武士隊於3月3日在大阪京瓷巨蛋與阪神虎進行強化熱身賽時，身穿16號WBC球衣的井手口佳暉與井出健介，竟然意外被現場的特大螢幕（大巨蛋螢幕）給捕捉到。井手口佳暉事後在個人社群網站上驚喜發文：「我們原本還在說『坐在接近天花板的位子，鏡頭應該拍不到吧～』，正開心地看球時，沒想到竟然被這麼大的螢幕給拍到了！」當時這個轉播畫面讓全場一陣騷動，不僅日本媒體大幅報導，許多網友也紛紛留言驚呼：「欸？為什麼大谷先生在這裡？」、「攝影師也太會找了吧！」、「根本比大谷本尊還要搶眼啊！」