詹姆斯能否維持身手？ 能否主場數奪勝？ 板凳能否提供火力？

西亞卡姆能否出賽？ 防守該如何限制湖人？ 能否擺脫爐主？

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽將於台灣時間3月6日進行，該日有7場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯湖人主場對上印第安那溜馬的比賽。勇士目前拿下37勝24敗，暫居西區第6名，溜馬則是拿下15勝47敗，暫時在東區墊底，《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯湖人（37勝24敗）vs 印第安那溜馬（15勝47敗）比賽地點：加密貨幣網體育館比賽時間：台灣時間3月7日（六）上午 11：30✅ 湖人觀戰焦點：狀態趨於穩定、近期拿下三連勝洛杉磯湖人近期狀態顯著回溫，目前正處於3連勝佳績。自3月初以來，球隊連續擊敗勇士、國王與鵜鶘，戰績提升至37勝24負，穩居西區第6名。雖然近期場均失誤達22次暴露穩定性隱憂，但核心陣容保持健康，球隊目前攻防體系趨於成熟，緊接著將面對與金塊的關鍵卡位戰，這將是檢驗其連勝含金量並衝擊更前排名的重要試金石。觀戰重點：✅溜馬觀戰焦點：暫居東區爐主、球隊展望下賽季印第安那溜馬目前陷入嚴重低潮，近期正處於7連勝後的7連敗。自主力核心哈利伯頓因傷缺陣後，球隊戰鬥力大幅下滑，目前戰績僅為15勝47負，排名跌至東區墊底，與籃網、巫師等隊持續拉鋸。但防守端失分過多且缺乏組織核心，使得球隊整體攻守失衡。目前溜馬已將重心轉向鍛鍊新人，目標放在下賽季的重組與高順位選秀權，本賽季剩餘賽程的競爭力相對有限。觀戰重點：湖人傷兵名單：克勒貝爾（Maxi Kleber）溜馬傷兵名單：祖巴茨（Ivica Zubac）奈哈德（Andrew Nembhard）內史密斯（Aaron Nesmith）弗爾菲（Johnny Furphy）哈利伯頓 (Tyrese Haliburton)🏀NBA賽程（台灣時間3/7）08:00 黃蜂VS熱火08:00 塞爾提克VS獨行俠09:00 火箭VS拓荒者10:00 金塊VS尼克10:00 太陽VS鵜鶘10:30 馬刺VS快艇11:30 湖人VS溜馬📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台🟡NBA直播哪裡看？2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。🟡電視轉播：緯來體育台 ：無🟡線上收看：NBA League Pass、Line Today。