我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不只台灣球迷動員到東京巨蛋看球，就連應援團都將原汁原味的台式應援，搬入東京巨蛋。（圖／記者葉政勳攝）

▲根據《NOWnews》特派記者現場報導，儘管開幕戰在平日午間的12點舉行，但東京巨蛋座無虛席，擠滿狂熱的台灣球迷，隨著CT AMAZE應援。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）B組預賽持續在東京巨蛋熱戰。昨（5）日中華隊首戰以 0 比 3 惜敗澳洲，讓許多遠道而來的球迷相當悶。今（6）日早場由澳洲交手捷克的賽事中，場邊出現了極為奇特的「另類主場」景象：身穿中華隊藍色戰袍的台灣球迷，紛紛在看台上「發功」，用震耳欲聾的加油聲力挺捷克，希望拉下澳洲隊，也為晚間重頭戲的「台日大戰」提前暖身，台灣球迷驚人的應援文化與消費力在創造經典賽經濟奇蹟。特派記者在東京巨蛋現場觀察到一個極具張力且有趣的畫面：在這場沒有中華隊出賽的午間賽事中，看台上的台灣球迷，加油聲竟然比遠從歐洲飛來的正牌捷克球迷還要大聲！帶著一絲「復仇」意味，台灣球迷將滿腔熱血完全投注在捷克隊身上。只要澳洲隊遭遇亂流，或是捷克隊打出好球，觀眾席上立刻爆發出整齊劃一的歡呼與鼓譟聲。台灣球迷把中職特有的「熱血應援文化」原汁原味搬進巨蛋，即使語言不通、沒有專屬應援曲，依然能靠著拍手與吶喊，硬生生將捷克的比賽帶出了「半個台灣主場」的氣勢，讓一旁的捷克球迷嘖嘖稱奇。這股龐大的應援聲浪背後，反映出台灣球迷對經典賽帶來的巨大經濟效益。這次WBC預賽，數以萬計的台灣球迷自費購買機票、住宿飛往東京看球，昨日台澳大戰湧進4萬多人，東京巨蛋幾乎變成台北大巨蛋，連帶讓這種「非中華隊」的午間交手賽事，也湧入大量人潮。無論是門票票房、巨蛋內的餐飲消費，還是周邊商品的搶購，台灣球迷都展現了驚人的消費力。可以毫不誇張地說，放眼亞洲甚至全球棒壇，幾乎只有台灣球迷擁有這種瘋狂的熱情與動員力，心甘情願用新台幣為大會創造出極高收益的「經典賽經濟奇蹟」。