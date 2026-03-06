全球年度科技盛會 COMPUTEX （台北國際電腦展）2026將於 6 月2日至5日在台北登場。其中最受矚目的全球科技論壇「COMPUTEX Forum」，於今（6）日正式開放報名購票。本屆論壇以「AI Together」為主軸，首度匯聚30 位來自全球頂尖科技企業的高階主管與技術領袖，打造歷屆規模最大、陣容最堅強的科技論壇，全面解析AI產業轉型與未來布局。
COMPUTEX Forum長期為全球開發者、企業決策者與企業領袖的重要交流平台，包括輝達（NVIDIA）自動化機械事業部門副總裁Deepu Talla、高通技術公司汽車、產業暨嵌入式物聯網事業群總經理Nakul Duggal、Google Deepmind副總裁紀懷新等。
主辦單位為回饋長期支持COMPUTEX的業界人士，推出「超級早鳥票」優惠方案，即日起至 3 月 20 日（週五）前購票，即可享有年度最優惠票價 NT$1,490（原價NT$ 3,990）；購票觀眾除可參與現場論壇，並享有90天線上回放權，展後可隨時重溫關鍵觀點，不錯過任何科技細節。
隨著生成式AI、加速運算與邊緣部署快速演進，產業正邁入規模化與跨域整合階段，COMPUTEX Forum 2026圍繞六大核心主題，深入剖析 AI 發展脈動，包含「機器人、自動化與實體 AI」、「AI 運算、基礎架構與開發」、「生成式 AI 與智慧內容應用」、「AI 裝置、物聯網與邊緣運算」、「產業落地 AI 應用」及「資料智能、治理與安全」等。
講者陣容橫跨全球科技指標企業，將分享 AI 運算架構、雲邊協作、裝置端部屬與產業應用上的最新技術發展與策略布局，呈現全球 AI 生態系的關鍵演進方向。
購票資訊
購票開放時間： 2026年3月6日10時
購票網站： COMPUTEX官方網站論壇報名頁面
論壇日期： 2026 年 6 月 2 日至 6 月 4 日
論壇地點： 世貿1館2樓，南港展覽 2 館7樓
我是廣告 請繼續往下閱讀
主辦單位為回饋長期支持COMPUTEX的業界人士，推出「超級早鳥票」優惠方案，即日起至 3 月 20 日（週五）前購票，即可享有年度最優惠票價 NT$1,490（原價NT$ 3,990）；購票觀眾除可參與現場論壇，並享有90天線上回放權，展後可隨時重溫關鍵觀點，不錯過任何科技細節。
隨著生成式AI、加速運算與邊緣部署快速演進，產業正邁入規模化與跨域整合階段，COMPUTEX Forum 2026圍繞六大核心主題，深入剖析 AI 發展脈動，包含「機器人、自動化與實體 AI」、「AI 運算、基礎架構與開發」、「生成式 AI 與智慧內容應用」、「AI 裝置、物聯網與邊緣運算」、「產業落地 AI 應用」及「資料智能、治理與安全」等。
講者陣容橫跨全球科技指標企業，將分享 AI 運算架構、雲邊協作、裝置端部屬與產業應用上的最新技術發展與策略布局，呈現全球 AI 生態系的關鍵演進方向。
購票資訊
購票開放時間： 2026年3月6日10時
購票網站： COMPUTEX官方網站論壇報名頁面
論壇日期： 2026 年 6 月 2 日至 6 月 4 日
論壇地點： 世貿1館2樓，南港展覽 2 館7樓