我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）「袋鼠軍團」澳洲隊氣勢如虹，繼首戰擊敗奪冠熱門中華隊後，今（6）日在東京巨蛋迎戰捷克，靠著效力於大聯盟白襪隊的重砲米德（Curtis Mead）轟出逆轉3分砲，終場以5：1擊敗捷克，豪奪小組預賽二連勝。捷克隊雖展現細膩球風率先得分，但惜敗後連吞兩敗，晉級之路不容樂觀。雙方在二局上仍維持0：0平手，二局下捷克隊首名打者、第四棒瑟文卡（Martin Cervenka）率先擊出左外野二壘安打。隨後曾效力過讀賣巨人的強打赫魯普（Marek Chlup）選到保送上壘。在無人出局一、二壘有人的關鍵時刻，第六棒穆吉克（Martin Muzik）在0好3壞的絕對領先球數下，出乎意料地擺出短棒，點出一記三壘方向絕妙的犧牲觸擊，將跑者送上二、三壘。隨後第七棒門希克（Vojtech Mensik）補上一記中外野方向的高飛犧牲打，幫助捷克隊率先破蛋，取得1：0領先。此外，去年WBC曾因「超慢速球」三振大谷翔平而聲名大噪的捷克投手薩托里亞（Ondrej Satoria），此役也在四局途中登板救援。他再度發揮頑強的投球風格，3.2局無失分成功壓制澳洲打線，贏得現場日本球迷的陣陣掌聲。澳洲隊的反擊來得飛快，三局上半在兩人出局一、二壘有人的關鍵時刻，白襪隊強打的米德精準鎖定一顆130公里的變速球，並將球掃上左中野看台，這發3分打點全壘打一舉逆轉戰局。9局上半，澳洲隊霍爾（Alex Hall）再補上一記陽春砲保險分，最終鎖定勝局。看台上最引人注目的莫過於澳洲主帥尼爾森（David Nilsson）特別邀請的500名府中市小學生。每當澳洲隊敲出全壘打，小朋友們的歡呼聲響徹雲霄，為這場國際賽事增添了不少溫馨火花。澳洲隊此役動用投手車輪戰，先發193公分左投漢德瑞克森（Josh Hendrickson）主投3局僅失1分，後續牛棚群力保不失分，成功守住勝果。目前澳洲隊以2勝0敗在C組處於領先地位，休兵一天後將於8日正面對決實力強大的日本武士。