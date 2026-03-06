我是廣告 請繼續往下閱讀

▲工作人員幫舒華準備小時候非常經典的三張照片，第一張是狗啃瀏海公主照、第二張是不愛笑的照片，第三張是就讀富岡國中時期的素顏照片。（圖／桃園市政府觀光旅遊局）

舒華公開幼時照 狗啃瀏海、素顏模樣曝光

桃園市政府近來力推城市觀光，邀請南韓人氣女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，接連公開多支宣傳影片，其中最新釋出的「桃園回憶篇」更把舒華從小到大的照片翻出來，一口氣曝光她幼稚園到國中的成長模樣。影片中工作人員特別準備3張童年照片讓她回憶，舒華看到第一張幼稚園畢業照立刻自嘲：「請看向照片中的瀏海，其實很像被狗啃的，是我獨門創作的葉式狗啃瀏海。」就讀富岡國中的素顏照也一一公開。影片裡，舒華一張一張解說童年黑歷史，完全沒有偶像包袱，第一張是幼稚園公主畢業照，舒華幽默說：「請看向照片中的瀏海，其實很像被狗啃的，是我獨門創作的葉式狗啃瀏海。」第二張同樣是幼稚園時期的照片，她坦言小時候其實很不愛笑，只要被大人點名「來笑一個」，就會露出非常勉強又尷尬的表情，現在回頭看反而覺得很好笑。第三張則是就讀富岡國中時期的照片，當時的舒華已經有點現在的樣子，頂著素顏站在戶外拍照，她笑說那天因為大太陽曬得很刺眼，所以心情其實沒有很美麗，不過也意外留下帶點少女仙氣的畫面。舒華也提到，能夠擔任自己家鄉桃園的觀光大使，對她來說是一件非常幸運又榮幸的事情，未來也會努力做好桃園觀光的代言人榜樣，希望讓更多人認識這座城市。除了分享童年回憶，舒華在另一支「桃園最欠吃美食篇」影片中，也親自推薦來桃園一定要吃的在地美食清單，她列出自己心中的桃園四大必吃，包括復興鄉鮮嫩多汁的水蜜桃、大溪紮實鹹香的豆干、龍潭清新甘甜的茶葉，以及平鎮滑嫩彈牙的米干，從水果、小吃到特色主食一次包辦。