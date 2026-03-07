我是廣告 請繼續往下閱讀

時值38婦女節前夕，富邦人壽為肯定及致敬女性在家庭、職場與社會中的多重角色與付出，呼籲女性朋友在兼顧家庭與職場責任之餘，也應定期檢視自身健康保障是否足夠。根據衛福部統計，乳癌、肺癌和大腸癌是女性最常見的三大癌症，其中罹患乳癌的人數最多。隨著醫療科技進步，癌症存活率提升，但相關治療費用亦同步增加。為協助女性面對日益升高的健康風險，富邦人壽首次推出女性專屬癌症保單–「真馨相守防癌定期健康保險」(以下稱真馨相守)，針對女性好發癌症、更年期常見特定手術、女性高比率特定傷病加強保障，建構更符合女性需求的健康防護網。富邦人壽財務精算處執行副總經理董采苓表示，根據公司理賠統計，癌症險理賠中女性佔62%、遠高男性，惟女性平均理賠金額卻較男性低約20%，顯示女性罹癌風險不低，但保障額度相對不足。衛福部數據也顯示，近五年女性罹癌人數大幅增加17%，遠高於男性的11%，而女性十大癌症中婦科相關癌症佔比高達38%，乳癌更長年高居發生率榜首，讓女性健康保障更顯迫切。為協助女性因應人生階段的不同變化，「真馨相守」提供 10 年、 20 年繳費年期選擇，18足歲~60歲皆可投保，保障期間最長可至 89 歲屆滿，具備三大特色，讓女性從青壯年、熟齡至樂齡階段皆能擁有適切的健康保障。強化女性保障，除首次罹癌時給付一次性保險金，並針對女性高發癌症如乳癌、子宮頸癌、卵巢癌、皮膚癌等特定癌症（重度）加強保障，最高額外給付0.5倍保額，為女性量身打造更強力的癌症保障。除了癌症風險外，隨年齡增長，女性面臨更年期變化(如頻尿、尿失禁)及骨盆底相關疾病風險提升，「真馨相守」特別涵蓋更年期尿失禁手術等特定手術保障，可享保額之2%的特定手術保險金；另針對女性在健保重大傷病中佔比比較高的嚴重全身性紅斑性狼瘡腎病變、嚴重類風濕性關節炎，也有給付保額之10%的特定傷病保險金(第2保單年度起)，讓保障更貼近女性不同人生階段需求。本商品搭配壽險保障及滿期保險金設計，若身故或保險年齡屆滿89歲，可領回年繳保險費總和的1.06倍，扣除已領各項保險金累計總額，兼顧風險保障與資金運用彈性。以30歲女性投保為例，選擇繳費20年、保額新台幣(以下同)100萬元，年繳保險費為29,000元。若不幸於第6保單年度首次罹患乳癌第二期，續期保費即豁免有助減輕經濟負擔，富邦人壽提供保戶首次罹患癌症(重度)保險金100萬元，以及首次罹患特定癌症(重度)保險金50萬元，協助應對癌後治療；第7保單年度起，保戶不用繳保費保障持續有效，若60歲接受「腹式尿失禁手術」，另於75歲確診嚴重全身性紅斑性狼瘡腎病變第三級，則保戶分別可領取特定手術保險金2萬元，以及特定傷病保險金10萬元，填補婦科特定手術，以及特定傷病相關的費用支出。同時為鼓勵保戶重視健康管理，只要依照條款規定提供健康檢查報告(含身高、體重、血壓、血糖、血脂肪包括膽固醇及三酸甘油脂等數值)，次一保單年度之續期保險費即可享1%的保險費折扣。富邦人壽表示，在醫療科技快速進步與健康意識提升的時代，女性更應定期檢視保障是否與需求同步。未來富邦人壽將持續深化女性健康保障設計，陪伴女性在人生不同階段中安心前行，打造更具韌性的健康人生。