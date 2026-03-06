蘋果本週推出全新入門款平價筆電「MacBook Neo」，定價幣1萬9900元起。不到2萬元的價格，外界認為會讓Windows陣營面臨極大的銷售壓力。不過，許多人也相當好奇，為何這次蘋果會打破常規，特別將其取名為「MacBook Neo」？根據外媒《9to5Mac》報導，蘋果高層指出，是希望「Neo」給人一種「有趣、親切，而且新鮮」的感覺。
打破「MacBook」常規命名
根據外媒《9to5Mac》報導，在 MacBook Neo 發表的前幾週，市場傳聞這款新機只會被簡單命名為「MacBook」。過去蘋果也確實曾推出過沒有後綴名稱的 MacBook 作為平價入門機型，若直接使用「MacBook」作為名稱，其實相當符合目前 iPhone 與 iPad 產品線的基礎入門款命名策略。
但這次取名為MacBook Neo，針對命名的巧思，蘋果 Mac 產品行銷總監 Colleen Novielli 在發表會後接受外媒訪問時表示，之所以選擇「MacBook Neo」這個名稱，是希望「Neo」能給人一種「有趣、親切，而且新鮮」的感覺，並期盼它能夠真正體現這款產品的精神。
Colleen Novielli 也提到，或許很多人會將 MacBook Neo 與過去蘋果推出過的12吋 MacBook 進行比較，但他認為MacBook Neo 是一款全新產品，是從零開始重新構想設計的。《TechRadar》分析指出，「Neo」這個詞與「Neon（霓虹）」僅相差一個字母，讓人容易聯想到新機具備霓虹燈般大膽、鮮豔的色彩，如柑橘色和腮紅粉。
MacBook Neo重點規格、售價
螢幕：13吋Liquid Retina顯示器
處理器：A18 Pro晶片（與iPhone 16 Pro系列相同）
視訊鏡頭：1080p FaceTime HD相機
續航力：最長約16小時影片播放、約11小時無線上網
連接埠：2個USB-C（USB3＋USB2）、3.5mm耳機孔
顏色：銀色、胭粉色、青橘黃色、靛青色
容量／售價：256GB／售19900元、512GB／售22900元
資料來源：MacBook Neo
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外媒《9to5Mac》報導，在 MacBook Neo 發表的前幾週，市場傳聞這款新機只會被簡單命名為「MacBook」。過去蘋果也確實曾推出過沒有後綴名稱的 MacBook 作為平價入門機型，若直接使用「MacBook」作為名稱，其實相當符合目前 iPhone 與 iPad 產品線的基礎入門款命名策略。
但這次取名為MacBook Neo，針對命名的巧思，蘋果 Mac 產品行銷總監 Colleen Novielli 在發表會後接受外媒訪問時表示，之所以選擇「MacBook Neo」這個名稱，是希望「Neo」能給人一種「有趣、親切，而且新鮮」的感覺，並期盼它能夠真正體現這款產品的精神。
Colleen Novielli 也提到，或許很多人會將 MacBook Neo 與過去蘋果推出過的12吋 MacBook 進行比較，但他認為MacBook Neo 是一款全新產品，是從零開始重新構想設計的。《TechRadar》分析指出，「Neo」這個詞與「Neon（霓虹）」僅相差一個字母，讓人容易聯想到新機具備霓虹燈般大膽、鮮豔的色彩，如柑橘色和腮紅粉。
MacBook Neo重點規格、售價
螢幕：13吋Liquid Retina顯示器
處理器：A18 Pro晶片（與iPhone 16 Pro系列相同）
視訊鏡頭：1080p FaceTime HD相機
續航力：最長約16小時影片播放、約11小時無線上網
連接埠：2個USB-C（USB3＋USB2）、3.5mm耳機孔
顏色：銀色、胭粉色、青橘黃色、靛青色
容量／售價：256GB／售19900元、512GB／售22900元
資料來源：MacBook Neo