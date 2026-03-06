我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在東京巨蛋持續熱戰，中華隊即將迎來本屆賽事最關鍵、也最不能輸的一場硬仗。3月7日上午中華隊將對上近年在國際賽場屢創驚奇的捷克隊，捷克已確認由32歲左投諾瓦克（Jan Novák）擔任先發。首戰0：3遭澳洲完封、已無退路的中華隊，這場台捷大戰的結果不只關乎晉級希望，更攸關台灣棒球是否要跌落降級深淵、下屆從資格賽重新打起的關鍵戰役。中華隊打線這次面對的絕對不是軟柿子。1994年出生於布拉格的左投諾瓦克，擁有美國職棒巴爾的摩金鶯隊小聯盟體系資歷，2016年在新人聯盟出賽18場，主投25.局被敲25支安打，投出19次三振，戰績1勝1敗、防禦率4.21。諾瓦克球路尾勁與控球能力在歐洲球員中屬於頂尖水準。讓他真正擦亮招牌的，是2025年歐洲棒球錦標賽的統治級演出，單場主投7.1局無失分、飆出9次三振、僅被敲出3支安打，成為捷克隊奪下隊史首面歐錦賽銅牌的最大功臣。中華隊在這場生死戰中，面對的不只是諾瓦克一人，更要迎接「晚接午」賽程。3月6日晚間剛硬碰衛冕軍日本隊，隔天上午11點（台灣時間）不到24小時內就必須立刻對上捷克。這場比賽的輸贏，牽動的遠不只是本屆晉級與否。C組由日本、韓國、中華隊、澳洲、捷克五隊競爭，僅取前兩名晉級八強複賽。首戰已吞敗的中華隊，對捷克是絕對必須拿下的比賽，一旦再度失利，晉級門票將拱手送出，更可能在小組賽中墊底，讓堂堂12強冠軍被迫在下屆WBC從資格賽重新打起。