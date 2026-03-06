我是廣告 請繼續往下閱讀

中東衝突持續升溫，引發全球能源供應緊張，對高度依賴能源進口的泰國而言，衝擊正逐漸浮現。從民眾搶購燃油、企業囤積物資，到旅遊業與匯率承受壓力，外界普遍認為泰國正面臨一場由地緣政治引發的經濟考驗。隨著美國、以色列與伊朗之間的衝突波及霍爾木茲海峽航運安全，泰國民眾對石油供應的憂慮日益升高。《曼谷郵報》報導，3月4日泰國北部清邁多家加油站出現排隊車潮，不少駕駛擔心燃油短缺，特意將油箱加滿。鄰近邊境的清萊部分加油站甚至因燃油售罄而提前關門。在市場不確定性加劇下，一些企業也開始囤積燃料。泰國東北部呵叻府一名38歲的飼料廠業者奧拉努奇表示，她已要求員工為拖拉機、裝載機與卡車加滿油箱，並額外儲備約1000公升燃油，以確保短期生產運作不受影響。她指出，目前儲備的燃料大約只能維持一週，伊朗戰事對油價的實際影響仍難以預測，但若油價持續上漲，企業恐怕不得不提高產品售價，以維持營運。泰國上議院軍事與國家安全委員會發言人猜永表示，泰國目前擁有約60天的全國戰略石油儲備，但泰國南部油庫的周轉能力僅能維持約15天。若戰事長期化，南部地區可能被迫實施燃油配給制度。他也指出，油價波動將對燃油經銷商與批發商造成較大衝擊，因大型石油公司往往優先為自家品牌加油站供應燃料。油價上升同時也衝擊運輸與旅遊業。業者預計，若局勢持續緊張，可能影響潑水節期間的國際客源。考山路商會主席桑甲表示，油價上漲推高通膨與機票價格，長期而言，部分遊客可能改選較近的旅遊目的地，而非長途旅行。旅遊巴士業者也透露，柴油價格近期每公升上漲約5泰銖，燃油成本占營運支出的四成，若油價繼續攀升，不排除申請減少班次以控制成本。分析機構指出，泰國在亞洲各國中能源貿易逆差相當突出。隨著油價與液化天然氣價格走高，泰國面臨的經濟風險正迅速擴大。野村證券估計，泰國淨石油進口額約占國內生產總值（GDP）的4.7%，若油價上漲10%，經常帳赤字可能擴大約0.5個百分點。市場也擔憂，隨著進口成本上升與資本外流，泰銖兌美元匯率可能跌破33比1的重要心理關口，金融市場波動性進一步加劇。