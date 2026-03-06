我是廣告 請繼續往下閱讀

▲當事家屬發文。（圖／翻攝爆料公社公開版）

高雄楠梓一名56歲重度智能障礙的林姓男子，2月28日晚間遭環保局垃圾車撞擊導致腦出血，至今仍躺在醫院治療中；未料家屬在病床前焦頭爛額之際，竟在事發後收到環保局寄來的林男亂丟垃圾罰單。家屬調閱監視器後發現，檢舉畫面中根本沒有林男身影外，反倒還有檢舉人拍攝地板垃圾車畫面，質疑環保局是否刻意針對？懷疑受栽贓陷害。事發在2月28日晚間7時許，當時駕駛環保局垃圾車的38歲劉姓男子，在高雄市楠梓區創新路北向慢車道行駛，卻疑似因天雨視線不佳，在靠近芎林五街口時，不慎碰撞到走在慢車道上56歲林男，導致林男腦出血送醫，目前持續住院治療中，詳細車禍原因還有待交通大隊鑑定釐清。車禍後六天，家屬在臉書社團上發文指控楠梓清潔隊，表示叔叔是重度智能障礙者，2月28日一個人好好的走在路上，竟然被環保局的垃圾車撞倒，痛批「那麼大台的垃圾車，就這樣對叔叔撞下去」，更造成嚴重的腦部傷勢，沒想到就在全家人忙於醫療事宜時，3月3日竟收到環保局罰單，指稱叔叔在2月24日涉嫌亂丟垃圾。家屬為了釐清真相，自行調閱住家外的監視器畫面，卻發現「畫面顯示只有檢舉人，完全沒叔叔身影！」家屬憤慨表示，監視器清楚拍下檢舉人獨自騎機車前來，對著地板上的垃圾拍照，前後不到一分鐘便離去，整個過程叔叔根本不在現場，懷疑受栽贓陷害。更讓家屬疑惑的是「這種證據不足的檢舉信為何能過關？」且舉發通知上的職名章一共蓋了四個人「都覺得舉證資料沒問題？」質疑環保局是否因為發生車禍而刻意針對，甚至是欺負身心障礙者，或是連車禍都不單純，怒斥環保局「可以這樣撞人後又寄沒有證據的舉發信嗎？」