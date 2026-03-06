我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊最大挑戰在明天！扛晚接午劣勢對決捷克

▲捷克確認由32歲左投諾瓦克（Jan Novak）先發迎戰中華隊，他在2025年歐錦賽繳出7.1局無失分的統治級演出。（圖／捷克棒球協會）

晚接午是中華隊噩夢！2023年WBC劇本不想再度上演

▲2023年WBC經典賽就曾遇過晚接午惡夢，先發投手陳仕朋投不滿2局失掉5分，打線也完全熄火。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.12）

2026世界棒球經典賽（WBC）台灣時間今（6）日晚上6點，將迎來最受矚目的「中華 vs 日本」大戰。這場比賽中華隊在各國球評、運彩賠率上都呈現極度不被看好的趨勢。因此，許多台灣球迷也將小組賽首勝的希望放在明（7）日中華vs.捷克的比賽上，但中華隊將扛著的疲勞劣勢，再加上捷克打線表現亮眼，也讓一票球迷直言今（6）日中午C組預賽由澳洲對決捷克，而這場比賽捷克扛著「晚接午」的疲勞劣勢，卻還是先從澳洲隊手中敲出1分，突破本屆澳洲連續十局未失分的紀錄。雖然終場捷克1:5敗給澳洲，但全場打出4支安打，甚至比中華隊對戰澳洲時還多出一支。除此之外，在昨（5）日晚間對戰韓國隊時，捷克打線也敲出9支安打，其中有4支安打是從先發投手蘇珩準手中擊出；而韓國隊則有10支安打，只比捷克多一支，但其中不少都是全壘打，也讓韓國隊打線完全甦醒。目前C組預賽中，除了尚未登場的日本之外，包含澳洲、韓國、捷克的打線都已經有亮眼表現，反觀中華隊打線仍未完全發揮。今天又將對決MLB世界大賽MVP山本由伸的強大壓制力，明天還要晚接午扛著壓力對決捷克。這也讓大批球迷開始感到不妙，在PTT上擔憂表示，「韓國、澳洲兩隊打線看起來都完全熱開，明天晚接午如果又輸捷克，那這樣是不是又要資格賽見了？」許多球迷也回應，「打線看起來真的不妙了」、「捷克怎麼這麼猛」、「捷克隊打線雖然沒有長打，但短程攻勢看起來也不差」、「捷克很多業餘選手還能得分，而且有打點的是建築估價師」。事實上，在2023年WBC經典賽時，中華隊當時被分到A組預賽，先後對決巴拿馬、義大利、荷蘭、古巴。在前三場比賽中，中華隊打出2勝1敗的好成績，但在最後一場比賽卻是晚接午對決古巴，選手狀態大受影響，打線完全熄火。再加上古巴打線火燙，首局就從中華隊先發陳仕朋手中敲出4分，古巴終場以7:1擊敗中華隊，逆轉晉級8強；而中華隊則因前幾場比賽失分過多，在比較失分率後反而變成A組墊底，最終必須打資格賽。因此，這次中華隊最大挑戰並非今（6）日對上日本，反而是明（7）日中午對決捷克，因為晚接午噩夢是否會再度上演，全台灣球迷都將守在電視機前，見證關鍵一戰。