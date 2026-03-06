我是廣告 請繼續往下閱讀

績效表現上，統一台灣高息動能（ 00939）與FT臺灣永續高息（00961）表現最為亮眼，今年以來總報酬率分別達到8.59%與8.21% ，顯著優於大盤表現。這兩檔ETF的共同特點是在選股邏輯中納入了動能與永續成長因子，能有效捕捉產業變革紅利並抵禦市場波動。

群益台灣精選高息（ 00919）再度展現王者風範，此次配息金額高達0.78元，單次配息率約3.29% （季配），年化配息率表現相當亮眼。 大華優利高填息 30（00918）也不遑多讓，單次配息率達2.68% ，為投資人提供了穩定的現金流收益。

▲3月熱門高息ETF除息概況。（圖╱法人提供）

受地緣政治衝突影響，台股歷經單日重挫逾千點後急速反彈的「大怒神」行情，投資人面臨操作挑戰。不過，台灣外銷訂單數據報喜，顯示產業基本面依然堅實。投資專家建議，投資人採取「防禦為本、進攻為輔」的策略，將高股息ETF納入投資組合核心，以降低波動風險並創造穩定現金流。在國際局勢動盪之際，台灣外銷訂單數據卻傳來令人振奮的消息，顯示產業基本面依然堅實，為投資布局提供了穩固支撐。根據經濟部公布數據顯示，台灣1月外銷訂單金額達769.1億美元，年增率高達60.1%，創下近年來新高。進一步分析訂單結構，資通訊與電子產品類別表現尤為亮眼，年增率分別達到48.7%與65.3%。其中，半導體設備、高效能運算晶片與AI相關零組件訂單量大幅增長，反映全球科技巨頭對AI基礎建設的資本支出持續加碼，台灣在全球高階科技供應鏈中的關鍵地位更加鞏固。面對「上有國際利空壓頂、下有基本面強支撐」的複雜盤勢，投資專家建議，投資人應採取「防禦為本、進攻為輔」的策略，將高股息ETF納入投資組合核心，以降低波動風險並創造穩定現金流。而且隨著AI浪潮推動產業轉型，新一代的高股息ETF已不再局限於傳統的防禦型產業。多檔ETF產品的選股邏輯已納入「成長性」與「動能因子」，在提供穩定配息的同時，也能分享科技創新帶來的成長紅利。根據CMoney最新資料統計，多檔熱門高息ETF即將在3月中旬除息。若進一步分析「今年以來總報酬率」與「本次配息率」，可發現市場資金明顯青睞具備成長動能的產品。在配息方面，