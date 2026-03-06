我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓政府近日揭露一起涉及國家安全的情報外洩事件，指稱有本國人士將南海軍事補給相關資訊傳遞給中國情報人員。當局形容此案為嚴重安全事件，目前已展開調查並拘捕多名涉案人士，引發外界對南海情報戰與安全漏洞的關注。根據《路透社》報導，菲律賓國家安全委員會一名發言人於美東時間5日表示，部分與南海補給任務相關的資訊已遭外洩，並被轉交給中國情報人員。這項聲明是在菲律賓政府前一天宣布拘捕數名涉嫌從事間諜活動的本國公民後發布。菲律賓國家安全委員會發言人瓦倫西亞（Cornelio Valencia）指出，這起事件「令人警惕」，但目前評估影響範圍仍然有限。他表示，相關資訊的傳輸管道已經被安全部門封鎖，以避免更多敏感資料繼續外流。瓦倫西亞進一步說明，部隊輪替與補給相關的數據屬於作戰安全範疇，一旦被公開可能危及人員安全，而這些資料確實曾被非法取得並傳遞出去。目前已有3名菲律賓人被拘捕，調查仍在持續進行，未來可能還會有更多涉案人士被追查。其中一名被指控者向《路透社》透露，他曾透過與一名菲律賓海岸防衛隊職員的聯繫取得部隊部署、補給行動與人員輪替等資訊，再透過手機傳送給聯絡人。該手機內安裝了一款俄羅斯方塊（Tetris）遊戲，只要輸入特定代碼便會開啟隱藏的訊息平台，作為秘密通訊工具。另一名被告則表示，自己最初是在國防部任職基層人員時，被一名熟識的菲律賓女性接觸，對方提出只需撰寫評論文章即可獲得報酬。之後工作內容逐漸擴大，包括提供南海局勢資訊以及菲律賓與盟友的合作情況。他坦言，直到後來才開始懷疑自己可能是在替中國情報人員工作，但因經濟壓力難以抽身。面對菲律賓方面的指控，中國外交部則在5日回應表示反對相關說法，並稱案件情況尚不清楚，也沒有確鑿證據。與此同時，菲律賓朝野多名國會議員正推動改革已有數十年歷史的間諜法規，希望將法律適用範圍從戰時情境擴展至和平時期與網路情報活動，以因應日益複雜的安全威脅。