WBC中華隊首戰對上澳洲隊遭0比3完封，賽後一名陳姓男子在網路發文，自稱幫澳洲隊情蒐「任務達成」，男子自稱是財政部中區國稅局主任秘書，卻被網友肉搜，疑為彰化縣員林市民代表張詠勝的助理。張詠勝今緊急澄清，指陳男是「好朋友的朋友」，曾有意到團隊工作但後來作罷，兩人並不熟。陳男也透過電話向媒體澄清，指自己只是愛開玩笑，「我從未加入澳洲隊情蒐工作！」陳姓網友昨天發文，自稱是澳洲情蒐小組成員，語帶嘲諷指台灣做情蒐卻不知自身早被摸透，燃起廣大球迷怒火。他先是自稱中區國稅局主任秘書，國稅局連忙發聲明否認；有人指他在員林當整復推拿師，也有人肉搜出將競選彰化縣議員的員林市民代表張詠勝，曾於2024年在臉書發文，稱陳男是他的「澳洲助理」。張詠勝今（6）日緊急出現澄清，否認陳男是助理，而是「朋友的好朋友」。陳男之前長住澳洲，回國時由服務處的成員介紹相識，「我們選議員總希望人多一點、有好朋友來幫忙支持」，因此和他有幾次聚會，知道他愛棒球，但對陳的IG、FB都沒涉略，也不知是否去做情蒐。張詠勝說，過年前曾和陳稍微通話，因為他要選舉，陳有意願來幫忙，後來陳因生涯規劃作罷，希望陳男趕緊出面澄清。陳男則於中午接受媒體電訪，指自己在Threads上的發文「純屬玩笑」。自己發文常走搞笑路線，他只是一個棒球的愛好者，也打過業餘棒球，從未加入澳洲情蒐小隊，也沒參與任何情蒐工作，更別說收錢賣情資，自己昨天跟著大家為台灣隊加油，對於造成大眾的誤會感到抱歉。