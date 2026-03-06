我是廣告 請繼續往下閱讀

為解決台中市屯區納骨設施飽和問題，台中市政府斥資3.6億元打造的「太平生命紀念館」今(6)日正式啟用。這座位於太平區第一花園公墓的現代化生命園區，未來將釋出逾3.3萬個骨灰（骸）櫃位，大幅提升在地殯葬服務量能，並一舉滿足台中未來20年的殯葬需求。市長盧秀燕指出，為改善既有殯葬設施老舊及量能不足問題，市府採「整建舊有、興建新館」雙管齊下。太平生命紀念館在設計上跳脫傳統，著重動線流暢、無障礙空間及充足停車位，打造明亮莊嚴的環境，提供家屬完善且體貼的追思空間。民政局長吳世瑋表示，該館基地約1.5公頃，為地上5層、地下1層建築。第一期已率先開放2,765個骨灰（骸）櫃位及2,440個神主牌位，未來整體量能可達3.3萬個櫃位及6,832個牌位；館外則劃設220格汽車與109格機車位。此外，針對興建期間配合骨灰暫厝的550位家屬，市府已於3月初優先開放選位，報到率高達近95%。民政局說，太平區原有兩座納骨堂（約1.3萬櫃位）已近飽和。為擴充全市量能，市府近年積極推動三大納骨塔建設：除今日啟用的太平館，東勢館預計今年3月啟用，北屯館則預計116年完工。三館全數落成後，將為全市挹注逾12萬個納骨櫃位。生命禮儀管理處補充，因應超高齡社會，市府在擴充實體納骨設施之餘，亦積極推廣環保自然葬。台中市目前設有9處環保樹葬區，數量居全國前段班，現正實施樹葬「免收3,000元規費」措施，鼓勵民眾響應兼顧環境永續的殯葬文化。