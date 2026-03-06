我是廣告 請繼續往下閱讀

▲29歲鄭男疑似駕駛小貨車未注意前車，猛撞前方欲排隊下和平東路匝道的小客車。（圖／警方提供）

台北市建國高架道路今（6日）上午9時16分許發生一起車禍事故，一輛載運食品的小貨車未注意前車狀況，猛撞前方欲排隊下和平東路匝道的一輛白色小客車，造成小客車的後車尾車燈掉落、車廂更是有嚴重凹陷情形。另白色小客車往前推撞計程車，而肇事小貨車後方的另一輛小貨車閃避不及再撞上，現場一共有4車追撞，所幸並未造成人員傷亡。據了解，29歲鄭姓男子當時駕駛小貨車沿著建國高架往南方向行駛，怎料，其於行駛過程中疑似未注意前車狀況、保持安全距離，導致車前頭不慎和39歲吳姓男子駕駛的白色小客車碰撞。由於撞擊力道大，白色小客車的後車尾幾乎全毀，而後再往前推撞停等紅燈的計程車。而行駛在後方的另一輛小貨車煞車不及，車前頭再碰撞最初肇事的小貨車車尾，造成4車追撞的意外。警方獲報到場後，立即管制建國高架往南外側車道，通知兩部拖吊車前往協助移置，案發後約1小時迅速排除恢復正常車流。另這起事故也造成4車輕重不等車損，其中，車損最嚴重的白色小客車，駕駛吳男僅有頭暈想吐事後自行就醫，其他駕駛均未受傷。警方現場檢視4車駕駛皆無酒味、酒容經同意未實施酒測、駕籍均正常。