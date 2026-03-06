我是廣告 請繼續往下閱讀

捷克參議院日前通過第173號決議，支持台灣有意義參與國際組織活動，並提到台灣的參與有助於提升全球治理。對此，外交部今（6）日回應指出，外交部今表示，捷克參議院於4日通過「關於台灣有意義參與國際組織」決議案，反對中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，並重申該決議並未決定中華人民共和國對台灣擁有主權，以及支持台灣有意義參與國際組織等立場。外交部長林佳龍對捷克參議院再次以具體行動支持台灣，表達誠摯感謝。外交部提到，該決議案另強調捷克參議院30年來致力於發展台捷間的互利關係，肯定參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）2020年訪問台灣，並盼台捷兩國持續在研發、創新、新創企業、晶片、先進技術及安全等領域加強合作。外交部也指出，此一友台決議案是由捷克參議院外交委員會主席、「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）捷克共同主席費雪（Pavel Fischer）提出，獲朝野跨黨派議員支持通過。這是捷克參議院繼去年4月29日通過「關於中華人民共和國曲解聯大第2758號決議內容，以及支持台灣參與國際組織」決議案後，再度通過類似主旨的友台決議案。我國將在既有基礎上，持續深化與捷克等理念相近夥伴的合作，攜手強化民主韌性，共同因應威權國家破壞國際秩序的挑戰。