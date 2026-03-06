我是廣告 請繼續往下閱讀

▲O9苓雅運動園區站BC基地聯合開發案，打造兼具商業服務與運動休閒機能的複合型地標，預計於民國116年8月開工，122年10月完工。（圖／高市府捷運局提供）

▲透過捷運聯合開發引進商務辦公、旅館服務及居住機能，不僅鼓勵大眾運輸使用、挹注捷運建設經費，更有助於帶動苓雅及鳳山地區商業活動與居住人口進駐。（圖／高市府捷運局提供）

高市捷運局辦理捷運橘線O9苓雅運動園區站BC基地聯合開發案，評選結果出爐，由欣巴巴事業股份有限公司及其所屬集團江城建設股份有限公司、巴森營造股份有限公司獲最優申請人，規劃興建3棟28、31層地上建築及地下4層建築，整合商辦、商務飯店、店鋪與集合住宅等多元機能，打造兼具商業服務與運動休閒機能的複合型地標，預計於民國116年8月開工，122年10月完工。捷運局長吳嘉昌表示，本次開發分為兩大部分，其中B基地將興建1棟地下4層、地上28層的商辦暨商務飯店複合大樓，設置112間飯店客房及辦公單元，總樓地板面積達1.9萬坪，提供衛武營國家文化藝文中心表演者、觀眾及Highline 運動場旅客理想的住宿空間。C基地將興建2棟地下4層、地上31層的商辦與住宅複合大樓，規劃店鋪、辦公單元及智慧住宅，總樓地板面積達4.3萬坪，低樓層設置運動相關用品店、運動餐廳。吳嘉昌說明，09A基地已於今年初簽約，將規劃住宅及公托與運動休閒服務產業。B、C基地未來將透過整體規劃與立體空橋系統，串聯A基地與苓雅運動園區，形塑完整的人行步行動線與立體交通網絡，整合苓雅運動園區周邊發展動能，串聯捷運站體與周邊運動設施，並結合「高雄Highline」綠色步行系統，打造以人為本的城市公共空間，使運動、休閒與日常生活場域緊密融合。透過捷運聯合開發模式，引進商務辦公、旅館服務及居住機能，不僅鼓勵大眾運輸使用、挹注捷運建設經費，更有助於帶動苓雅及鳳山地區商業活動與居住人口進駐，形塑多功能都市空間。未來完工後，將成為周邊重要的商務服務據點與都市發展新亮點，進一步促進整體城市機能整合與發展。