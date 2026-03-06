美國和以色列上週末對伊朗發起「史詩怒火」軍事行動，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在空襲中死亡，美軍並已擊沉多艘伊朗軍艦，全球高度關注伊朗神權政府還能撐多久。不過有星媒分析認為，這場戰爭似乎沒有在美國國內產生所謂的「聚旗效應」（Rally' round the flag effect），背後可能有2點原因。
根據新加坡《聯合早報》報導，「聚旗效應」是個政治學概念，意指當國家陷入外部衝突、戰爭或危機時，民眾出於愛國和恐懼心理，會暫時拋棄各種政治歧見，緊密團結在政府（特別是領導人）周圍，使執政者的支持率明顯上升，1941年12月的珍珠港事件以及2001年的911事件，就是美國2起重要的「聚旗效應」案例。
報導提到，在期中選舉選情越發不利的情況下，川普或許期望這次軍事行動能帶來聚旗效應；然而，近期多項民調都顯示，多數美國人並不支持主動對伊朗發動軍事攻擊，美、以於2月28日行動後，美國社會整體對這場軍事行動的評價，可說是充滿不確定性、分裂和對戰爭代價的恐懼，而非一味的歡欣鼓舞。
針對未能產生「聚旗效應」的原因，分析認為可能有2點，一是美國處於嚴重的社會分裂，存在嚴重的意識形態衝突和尖銳的黨派鬥爭，不同黨派、派系對於愛國的解釋，可說是南轅北轍；第二，對於美國人來說，伊拉克與阿富汗戰爭仍殷鑑不遠。
報導並引述2011年9月，《紐約時報》曾刊登題為《一場從一開始就充斥著腐敗的反恐戰爭》文章，指出在長達20年、花費近兆美元的阿富汗戰爭與重建中，腐敗成了一種特色，也因為前述2場戰爭的歷史經驗，美國人特別反感對外戰爭帶來的高昂傷亡、持續動盪與腐敗分肥機制。
