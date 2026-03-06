我是廣告 請繼續往下閱讀

為強化國家醫療體系的供應安全與藥品韌性，總統賴清德昨（5）日於健康台灣推動委員會中裁示，現行藥價調查機制將研議暫停3年。據了解，會中多位委員皆針對藥價議題提出想法，認為必須檢視現行必要藥品調價機制、健保基本給付價、檢討DET（藥品費用支出目標制）等，賴也於會中做成裁示，直接回應委員建議，請衛福部研議藥價調查停止3年，期間將全面盤點藥品供應體系，並同步檢討未來藥價調查制度，以建立更完整的藥物韌性基礎。健康台灣推動委員會第7次委員會議昨日登場，委員們聚焦藥物韌性整備、維持合理藥價、核醫藥物等議題。其中，台大醫學院附設醫院院長余忠仁率先針對藥價議題表示，現行DET制度，建立於先訪查各醫院的藥價差再逐年往下調降藥價，這會碰到「死亡螺旋」，導致健保給付價格下調、醫院再跟藥廠殺價，最後不符成本、藥廠不再生產，恐會衝擊藥物韌性，建議應全面檢討DET機制。台灣家庭醫學會理事長黃振國也指出，現行DET機制下，健保給付只會往下調，且在新藥持續進口前提下，舊藥可能會受到排擠，建議應給予健保價格給付保障，確保民生用藥的合理價格。中華民國心臟學會理事長李貽恒則提到，現行DET機制下，藥價逐年下降導致的「死亡螺旋」，建議應建立樓地板限制，或研議其他方式打破「死亡螺旋」。中華民國醫師公會全國聯合會前理事長周慶明也指出，應檢討健保的基本給付價，更合理地反映國產藥的成本；另外，在藥物韌性整備方面，周慶明也說，應提升國產學名藥的使用率、擬定鼓勵機制推動使用國產原料藥、邀請業者開發必要藥品清單內的國內原料藥，以及鬆綁專利連結限制、放寬學名藥查驗登記條件等，以全面強化台灣製藥產業供應鏈自主性。台北市醫師公會理事長洪德仁則指出，應透過事先準備、教育宣導等，讓醫學中心與地方診所能夠扮演好各自角色，也要加強醫療院所與社區藥局的合作，建立良好互動機制，在必要期間備而不用。對此，賴清德也於會中裁示，研議暫停藥價調查機制三年，期間將同步檢討未來藥價調查制度，以回應現場委員們建言，尋求健保財務、醫療現場、穩定用藥間的平衡。