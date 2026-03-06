我是廣告 請繼續往下閱讀

鴻海今（6）日舉行開工典禮，外界關心摺疊機進度、是否有合作開發等問題，董事長劉揚偉透露，這是肯定的，不用想，只是客戶是世界領先廠商，產品要求很高，因此摺疊機問世的時間可能會比較晚一點，但他強調，摺疊手機成為主流，客戶一定會推出相關產品，對此充滿信心。各家手機巨頭如三星、華為早已推出摺疊機，而智慧型手機龍頭蘋果也即將推出產品搶佔市場。有消息指出，蘋果首款摺疊式iPhone傳已啟動量產流程，供應鏈動向進一步證實今年即將登場傳聞，根據中國微博知名爆料者指出，蘋果近期已向組裝產線下達生產訂單，代表蘋果摺疊機開發已進入關鍵量產準備階段，同時摺痕控制數據也曝光。蘋果最強分析師郭明錤預測，首代摺疊iPhone將配置雙後置鏡頭，外側一顆前置鏡頭，內頁另設自拍鏡頭，同時將Touch ID指紋辨識整合至電源鍵，機身厚度方面，展開時可能僅約 4.5 毫米，摺疊後約落在9至9.5毫米之間，若屬實將成為市場上相對最薄的摺疊裝置。市場預期，蘋果最快將於9月與iPhone 18 Pro系列一同發表摺疊iPhone新機，這不僅是蘋果首度進軍摺疊手機市場，也將是自2007年初代iPhone問世以來，最具代表性的產品形態轉折點。