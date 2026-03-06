我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地方法院審理京華城案已於去（2025）年12月言詞辯論終結，預計今年3月26日宣判。隨著判決日期逼近，威京集團主席沈慶京今（6）日透過臉書發文，回顧自己在偵查及羈押期間的經歷，指控檢方在訊問過程中對他施壓，甚至要求他「咬出柯文哲」，並呼籲審理本案的合議庭能堅守獨立審判與證據原則。沈慶京在貼文中點出，台灣司法的公信力，似乎正走向一場以「政治正確」為名的權力祭典，質疑台灣曾經引以為傲的法治社會已蕩然無存。他自稱在整個偵查過程中承受極大壓力，身心與企業皆受到衝擊，也懷疑案件背後恐存在政治因素。他認為，若司法在高度政治化氛圍下受到外界影響，恐將動搖社會對法治的信任。他回憶，2024年8月底遭搜索並被帶往台北地檢署後，連續接受長時間訊問。當時在偵查庭宣布聲請羈押時，他曾向檢察官詢問原因，並強調自己身體狀況不佳且案件證據薄弱，但仍遭羈押。沈慶京稱，當時檢察官曾表示「這是上面的意思」，讓他對相關決策來源感到疑惑。沈慶京還指控，在羈押期間即使健康情況惡化，多次聲請交保仍未獲准。在羈押期限將滿之前，林俊言檢察官更在一週內密集發動三次偵訊，過程中遭到威脅與施壓，要求他指證柯文哲，以換取自由與公司的安全。他批評此舉形同以羈押迫使供述。此外，沈慶京也在貼文中提到自己的健康狀況。他表示，近期回診時醫師告知右腎功能僅剩約四分之一，抗生素更因長時間羈押期間的惡劣環境與反覆感染而失效，隨時可能引發致命性敗血症。醫生更表示，倘若不摘除右腎，恐有性命之憂，且摘除後恐對未來的飲食與行動產生巨大限制。沈慶京指出，隨著宣判日逼近，不少法界人士私下表達憂慮，擔心在高度政治化的社會氛圍中，法院是否可能在壓力之下做出折衷式判決。他認為，若司法為了回應政治或輿論壓力而偏離證據審判，將傷害司法權威。他同時表示，自己雖然年輕時曾涉入幫派，但自認從未欺壓弱小；進入商界後則以誠信經營為原則。他強調，京華城容積爭議是公司因權益受損而提出陳情，並不涉及行賄。最後，沈慶京向審理案件的合議庭提出三點期盼，包括堅守程序正義、依證據審判，以及在審判過程中維持司法獨立，不受政治或輿論壓力影響。他表示，雖然健康已明顯受損，但更希望台灣司法能在此案中維持應有的公信力。