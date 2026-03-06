我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲因捲京華城等弊案遭起訴，一審預訂將於本月26日宣判，其妻子、醫師陳佩琪今（6）日專訪指出，兒子即將從東大博士班畢業，他們有意申請解除柯文哲出境管制，讓柯文哲在一審宣判前去日本參加兒子畢典。另外，陳佩琪也提到，民眾黨主席黃國昌私下徵詢柯文哲，陳佩琪形象好，應讓她參選竹北市長？但卻被柯文哲打槍。陳佩琪今上《千秋萬事》提到，就讀東京大學博士班的兒子即將畢業，他們也有意向法院提出解除柯文哲出境管制，希望能赴日本參加兒子的畢業典禮。陳佩琪說，兒子的日本教授得知柯文哲的處境後，甚至主動提議寫信邀請柯文哲到場，看他們能不能把信件送到法院。另外，陳佩琪透露，黃國昌私底下曾徵詢柯文哲，有意讓陳佩琪參選竹北市長，說她的形象和當地的高科技環境很契合，民眾黨得票率在那邊也滿高的，但柯文哲回應：「他根本沒有聽陳佩琪有這種考量啦」。在節目專訪中，陳佩琪除感嘆，柯文哲在司法上面一直挨著打，「真的像賤人賤狗被拖來拖去」，沒有受到公平的對待，不是要什麼特別的待遇，只是要基本公平的對待，但卻不可得。她談到柯文哲的遭遇更頻頻哽咽，也被主持人王淺秋問到會不會原諒總統賴清德和民進黨？陳佩琪說：「青鳥對我的仇恨值這麼的高，你就知道我會不會原諒」。主持人王淺秋也提問：柯文哲過去曾經和綠營同一陣線，未來會不會原諒民進黨或賴清德總統？陳佩琪回應，柯文哲曾告訴她：「我爸爸原諒他，我就原諒他」，而她的臉書被青鳥檢舉到下架，青鳥對她的仇恨值到百分之百，真的是「仇上加仇」。