▲崔真實女兒崔俊熙近日宣布結婚。（圖／崔俊熙IG）

已故韓國「國民天后」崔真實離世多年後，其高達700億韓元（約台幣16.7億）的遺產問題再度掀起關注，隨著女兒崔俊熙近日宣布將於5月與圈外男友結婚，過去圍繞遺產分配與家庭關係的爭議也再次浮上檯面，崔俊熙曾公開質疑，外婆鄭玉淑在自己成年之前就已經將原本屬於她的遺產揮霍殆盡，導致祖孫之間關係決裂，引發外界高度關注。對此，崔真實的母親鄭玉淑透過媒體出面澄清，表示自己從未私吞女兒留下的任何財產，她指出，崔真實在2004年與前夫趙成珉離婚後，長達三年幾乎沒有演藝活動，當時可動用的現金早已不多；崔真實2008年離世後，遺產主要被用來支付廣告違約金、稅金以及多項訴訟相關費用，加上長年照顧兩名年幼孫子女的生活與教育開銷，使得遺產已經所剩不多。鄭玉淑也說明，目前崔真實留下的不動產僅剩一棟住宅與一處工作室套房，兩處房產皆由崔俊熙與其弟弟共同繼承，各持有50%股份，且每月租金收入也全數歸屬子女所有，她強調自己從未擅自出售任何房產，也沒有動用孫子女名下的資產，希望外界不要誤解她「侵吞遺產」。崔真實生前是韓國90年代最具代表性的演員之一，憑藉韓劇《玫瑰人生》奠定「戲劇女王」地位，然而2008年她因不堪網路謠言與輿論壓力輕生，享年39歲，事件震驚韓國演藝圈，也成為韓國社會反思網路暴力的重要轉折點，如今隨著女兒即將步入婚姻，這段橫跨十多年的遺產與家庭糾葛再次受到關注，也讓外界重新回想起這位一代女星坎坷而傳奇的人生。