2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）澳洲隊今（6）日靠著單場2轟，以5：1擊退捷克隊，拿下預賽2連勝，晉級8強的意味濃厚，總教練尼爾森（Dave Nilsson）賽後直言，只拿2勝根本不夠，「必須看其他隊伍的表現，我們還有2場比賽要打。雖然可能存在某種晉級情境，但就我們而言，我們的目標是贏下接下來的比賽。」澳洲隊首戰交手中華隊靠著2支全壘打取勝，今日面對捷克隊同樣靠著2轟拿下比賽，談到長打的重要性，尼爾森說，「我們有很多不同的進攻型球員，他們都有能力將球擊出球場外。我認為在過去幾屆經典賽中我們已經展示了這一點。」尼爾森指出，澳洲隊的培育計畫持續進步，選手也越來越強壯，「現在他們在擊球時抓準了時機，並把握住了一些失投球。看到球員們的努力得到回報，身為教練我感到非常欣慰。」澳洲隊明日休兵，8日將交手衛冕軍日本隊，被問到作戰計畫，尼爾森說，「其實明天的計畫跟日本隊完全無關，重點在於我們自己，確保球員的身體狀態調整好，進行必要的技術訓練，等訓練結束後，我們會觀察接下來的比賽。」尼爾森進一步表示，「後天早上起床後，我們才會開始全神貫注地對付日本隊。他們無疑是世界上最強的隊伍之一，我們收集了很多資訊。我們的球員非常興奮能挑戰他們，看看我們目前的實力落在哪裡。」尼爾森說，澳洲隊不斷尋求進步，「但我認為我們會繼續堅持目前的打法和準備方式。不會做出太大的改變，就是盡力做好準備。至於對日本隊，我們會專注於我們的準備過程，目前沒什麼需要特別修正的。」