2026世界棒球經典賽（WBC）今（6）日晚上6點台日大戰，Uber Eats 今（6）日宣布舉辦「挺台應援」活動，號召球迷用「食」力為中華隊加油，同步公布優惠碼。3/7 00:00 至 3/8 晚間 11:59，在 Uber Eats App 輸入【贏點得到】最高有機會獲價值666的 Uber Cash 點數，或享指定活動商家單筆滿666元折66元優惠。
熱血主播徐展元領軍「吃爆」集氣
為了幫中華隊助陣，Uber Eats 特別邀請熱血體育主播徐展元、棒球女孩 LOLO 與啦啦隊女神璇璇組成「挺台應援團」親臨現場分享應援秘訣。主播徐展元熱血大喊：「我好想要吃爆『韓式炸雞』，希望中華隊『炸』翻對手！」；LOLO 則想點「韓式炸年糕」讓對手腳步「黏」在原地；璇璇選擇吃爆「韓式飯捲」，期盼中華隊氣勢席「捲」全場、棒棒開轟。
球迷看球最愛點什麼？珍奶奪冠、韓料靠「這三樣」霸榜
看準球迷喜歡與好友宅在家看球，Uber Eats 公開了平台最新數據，揭露 2024 年棒球賽事期間，最熱銷的外送品項前三名依序為：麵/米食類、手搖飲和早午餐，其中「珍珠奶茶」更是消費者看球必備的飲料首選。此外，在過往的台韓對戰期間，最受歡迎的韓式料理前三名分別是湯鍋類、炸雞類及飯捲類。
Uber Eats、Uber 挺台應援6大優惠懶人包
集氣抽 666 元：3/7 00:00 至 3/8 晚間 11:59，在 Uber Eats App 輸入【贏點得到】，最高有機會獲價值666 Uber Cash 點數，或享指定活動商家單筆滿 666 元折 66 元優惠。
吃爆韓料買一送一：即日起至 3/10 推出限時韓式料理專區，包含 Pizza Hut、達美樂、起家雞、橋村炸雞、韓勾a 바비큐 等指定商家，享美食外送指定品項買一送一。
生鮮雜貨應援 9 折：3/7 00:00 至 3/8 晚間 11:59，輸入【晉級點得到】，指定生鮮雜貨商家單筆滿 699 元享 9 折，最高折 100 元；即日起至 3/15 輸入【優市挺台的】享優市滿 399 元折 30 元優惠。
首購免運再折 150：即日起至 3/12，生鮮雜貨首購用戶輸入【生鮮挺台的】，滿 449 元現折 150 元，並享 0 元外送費優惠。
搭車看球省荷包：即日起至 3/8 晚間 11:59，於 Uber App 輸入【優步挺台的】，有機會獲最高共 666 元乘車優惠。
資料來源：Uber
