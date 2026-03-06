我是廣告 請繼續往下閱讀

看經典賽如何選購電視？房間、大客廳配置一次看

▲欣亞數位表示，若是平日下班後想在主臥或書房輕鬆追賽事，智慧連網螢幕會是更靈活的選擇。（圖／欣亞數位提供）

▲欣亞數位透過此次智慧螢幕與家庭劇院組合推薦，讓球迷即使無法親臨東京巨蛋，也能在家中打造專屬的應援主場，一起為台灣英雄們加油。（圖／欣亞數位提供）

2026世界棒球經典賽（WBC）火熱開戰中！這次台灣英雄們遠征東京巨蛋，身為最強後援的Team Taiwan球迷們，隔著螢幕賣力應援，但也有不少人透過本次賽事發現家中的電視畫質似乎不夠力了！對此，欣亞數位也盤點幾款適合主臥、客廳的「智慧型螢幕」、「家庭劇院組」，超高清畫質連球場草皮紋路都看見。欣亞數位表示，若是平日下班後想在主臥或書房輕鬆追賽事，智慧連網螢幕會是更靈活的選擇。LG推出的多款智慧螢幕系列，結合4K高解析畫質與webOS 24系統，讓使用者無需額外連接電視盒或主機，只要連上Wi-Fi，即可直接開啟串流平台收看賽事直播。搭配內建喇叭與智慧滑鼠遙控器，操作方式更接近智慧電視，既能滿足日常娛樂需求，也適合在比賽開打時隨時加入觀戰行列。其中LG 32SR75U-W以32吋4K大畫面與Type-C 65W供電設計，兼顧影音娛樂與日常工作使用；而LG 27U730SA-W則採用IPS面板與4K HDR10顯示，畫面色彩與細節更為細膩，無論是球場草皮紋理或高速攻防畫面，都能呈現更清晰的視覺層次。若希望兼顧價格與效能，LG 27U511SA-W也提供100Hz更新率與HDR10支援，同樣具備智慧連網功能，成為主臥追賽或小型空間觀賽的輕鬆選擇。三款智慧螢幕皆搭配螢幕落地支架方案，讓使用者可依空間需求自由擺放，打造更舒適的觀賽角度，整體優惠最高省下千元。若希望將客廳打造為真正的應援主場，家庭劇院組合則能帶來更具臨場感的影音體驗。欣亞數位此次推出多款家庭劇院方案，透過大尺寸畫面搭配三星 3.1.2 聲道聲霸，讓觀賽不只看得到，更聽得到球場的震撼氛圍。其中 NEBULA Mars3 D2333投影機家庭劇院組，可將畫面投射成大尺寸影像，搭配三星QS700F聲霸所帶來的立體環繞聲效，無論是全壘打瞬間的歡呼聲，或是球迷席的吶喊聲，都能更具臨場感。Mars3內建電池與高亮度投影能力，也讓客廳、露台甚至戶外觀賽都能輕鬆實現，打造更自由的觀賽場景。若偏好傳統電視配置，65吋家庭劇院組合則以小米4K QLED智慧顯示器搭配三星QS700F聲霸，65吋大畫面能完整呈現球場全景，搭配QLED色彩技術讓畫面更加鮮明，無論是夜間賽事燈光或高速比賽畫面，都能保持清晰穩定。對於空間較精巧的客廳或房間，43吋Samsung 4K QLED AI智慧顯示器家庭劇院組則提供更靈活的選擇。透過三星AI畫質優化與4K解析度，再搭配同樣的 3.1.2 聲道聲霸系統，即使在較小空間中，也能感受到具有層次的影音效果。世界棒球經典賽向來是球迷最期待的國際賽事之一，當比賽進入關鍵局數，每一次揮棒與每一顆關鍵球都牽動著球迷情緒。透過更好的影音設備，無論是在主臥靜靜觀賽，或是在客廳與家人朋友一起應援，當鏡頭拉近投手丘、球迷席爆出歡呼聲的瞬間，透過更大畫面與更立體的聲音呈現，也讓觀賽情緒更加真實。