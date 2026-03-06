我是廣告 請繼續往下閱讀

▲達美樂「骰到6」超狂巨旗成功吸引各國球迷目光，連日本球迷都來簽名，一起為中華隊應援吶喊。（圖／特派記者路皓惟攝）

2026世界棒球經典賽(WBC)中華隊儘管首戰出師不利，遺憾敗給強敵澳洲，但東京巨蛋外圍的台灣球迷不僅沒有被挫敗感擊垮散去，反而在今（6）日晚間即將迎戰地主日本武士隊時，展現出令人動容的超強大團結氣勢。在東京巨蛋廣場前，一面寫滿密密麻麻台灣球迷簽名的達美樂「骰到6」巨大應援旗幟隨風飄揚，瞬間吸引各國球迷與瘋狂搶拍，連日本球迷也加入簽名應援行列，達美樂行銷長方靜雯也信心喊話：「相信中華隊會贏！」不這面達美樂骰到6大旗的背後，藏著滿滿的純正在地台灣味。達美樂行銷長方靜雯親自帶著這面意義非凡的旗幟殺到東京現場，她透露，這項超狂應援計畫從一個多禮拜前就在台灣全面啟動：「我們邀請全台灣100多間門市的球迷來簽名，最後特別挑選了其中6面旗子，由團隊親手縫製在一起空運帶來東京，就是希望把台灣球迷的加油力量極大化。」為什麼堅持一定要是「6」面旗子拼在一起？方靜雯笑著向現場滿臉問號的外國球迷大方解密，這正是台灣獨有的棒球玄學與應援文化，「骰到六」，象徵著球隊徹底爆發、火力全開攻下大局。現場甚至有穿著「Chinese Taipei」球衣的日本球迷，被這個極具張力的特殊文化深深吸引，主動上前詢問並表示想要一起支持台灣。方靜雯在場外瞬間化身最強「棒球外交官」，熱情地向外國球迷狂曬台灣應援的獨特魔力。面對晚間即將強碰擁有大谷翔平、山本由伸等大聯盟神獸級球星的日本武士隊，現場的日本媒體也對這位帶著巨大旗幟的台灣企業代表感到極度好奇，並直接問道：「對大谷翔平有什麼看法？」面對日媒詢問，方靜雯展現出台灣球迷最恐怖的強大韌性，她表示：「不管對手是誰，我都是相信我們台灣隊的每一位球員，對中華隊有信心！」