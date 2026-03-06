我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新竹縣長初選，藍委徐欣瑩與副縣長陳見賢激戰，徐欣瑩辦公室近日接獲民眾告知表示，自己接到自稱民調的電話，問到「你知道徐欣瑩已經脫黨參選嗎?」徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今（6）日表示，徐欣瑩和陳見賢皆已正式登記參與國民黨的黨內初選，何來「脫黨參選」？其言論涉及《刑法》誹謗罪，將委託律師採取法律行動。徐維遠再次呼籲各方應維護良善選風、停止惡意攻擊的烏賊戰，這才是國民黨黨員和新竹縣民所期盼的。根據民眾爆料，自己近日接到自稱民調的電話，先問民調基本問題後，竟然問「你知道徐欣瑩已經脫黨參選嗎？」聽到這裡他憤而掛電話，大罵「怎麼會有這種對徐欣瑩的汙衊及不實指控？」徐維遠表示，徐欣瑩和陳見賢皆已正式登記參與國民黨的黨內初選，何來「脫黨參選」？對徐欣瑩的抹黑、造假、汙衊攻擊至今一再發生，這場新竹縣長黨內初選，難道只剩下假訊息和潑髒水？徐維遠說，近來不但有有心人士誤導媒體、不實指控徐欣瑩「雙重黨籍」，還有人委託民調公司做誘導式提問；現在，更有佯稱民調的電話、實際上行惡意攻擊之實，其行為非常不可取，更令人不恥。對於上述「假民調、真誹謗」違法行為，將委由律師進行提告，對於企圖破壞乾淨選風的惡意行為，絕不姑息。徐維遠也呼籲支持者不要害怕也不要氣餒，面對困難，也要堅強，回答相關民調仍要把問題回答完畢，並且請「唯一支持徐欣瑩」。