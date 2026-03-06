我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔣萬安2日參訪中台灣燈會時，盧秀燕緊緊牽住他的手。（圖／台中市政府提供，2026.03.06）

台中市長盧秀燕昨天中午出席立法院長韓國瑜邀宴藍委的餐敘，晚上又趕回台中，與桃園市長張善政率領的團隊交流。席間桃園市議長邱奕勝表示，希望未來能由「盧、張二人共同領導大家」，外界解讀為地方系統再度集結力挺盧秀燕，為「2028盧張合」鋪路。盧秀燕今表示，自己確實為了訪美，頻繁與政治領導人物見面。但除了軍購，她未多透露會談內容。國民黨立院黨團昨天拍板黨版國防特別條例草案，立法院長韓國瑜中午邀請藍委餐敘，台中市長盧秀燕也出席；晚間盧秀燕趕回台中，與張善政率領的桃園執政團隊交流。這場餐會桃園市府團隊與市議會幾乎全體出動，盧秀燕也帶著副市長鄭照新及所有一級主管出席，昨天深夜還將她與張善政「十指緊扣」的照片發上臉書，引發政壇高度關注。據了解，盧、張在餐會中分享市政治理經驗，更觸及政黨戰略角色。過去曾力挺盧秀燕參選國民黨主席的桃園市議長邱奕勝，於席間致詞時，希望未來能由盧秀燕、張善政二人「共同領導大家前進」。由於邱奕勝在議長聯誼會裡扮演重要角色，此番談話被政壇解讀為地方政治系統重新整隊，再次集體力挺盧秀燕，也對「2028盧張合」留下想像空間。盧秀燕則在臉書感謝張善政、邱奕勝蒞臨台中參訪，並指桃園、台中有許多相似處、同樣是年輕人勇敢追夢的城市，施政理念就是投資下一代、投資未來，並期待桃園、台中持續交流，「一起越來越好」。盧秀燕今（6）日上午於公開行程受訪時被問及此事，僅簡單表示自己確實在訪美前，頻繁與國內很多政治領導人物見面，交換軍購、訪美之行的看法，也談了很多議題。