台中市文山掩埋場近期傳出「垃圾太空包」破損問題。市議員何文海指出，現場太空包因缺乏防護加上氣候影響，已出現破損導致垃圾與廚餘外露。不僅引發野狗、老鼠啃咬，雨水滲透更造成污水與異味蔓延，周邊居民擔憂氣溫回升後恐淪為傳染病溫床，呼籲市府儘速徹查並提出應對方案。何文海表示，台中市政府過去斥資1億3千萬元進行垃圾打包計畫，原規劃先將垃圾封存堆置5年，待新焚化爐完工後再行處理。然而，計畫執行僅短短4個月，就出現部分太空包破損的窘境。何文海強調，將垃圾山改裝成「垃圾包山」本就是治標不治本的做法。如今南屯區春社、文山、寶山里一帶已有許多大型社區，若缺乏完善的監控與維護，不僅配套措施失去意義，更可能污染當地民眾的飲食及居住環境。他要求市府必須追究相關責任，並徹查該上億元計畫的包材採購規格與驗收是否確實。針對議員與民眾的疑慮，台中市環保局回應表示，垃圾打包所使用的膠膜均依契約規定，採用厚度20µm以上的PE（聚乙烯）膜，且須符合拉力斷裂強度30MPA以上、斷裂伸長率450%以上等規格。廠商依規定將膠膜送驗，審查結果皆符合契約要求。對於此次打包物遭野狗啃咬導致破損，環保局指出，已要求廠商儘速現勘評估，並將採取「雙重防護措施」，於太空包外層加覆不透水布並妥善固定，避免垃圾持續外露。此外，也會在放置區周邊撒布石灰粉，並請動保處協助設置捕獸籠進行驅犬作業，後續將加強巡檢頻率與環境消毒，多管齊下以維持場區環境整潔。