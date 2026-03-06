中東戰火讓國際油價高漲，有分析指出，川普政府未重新填補拜登政府時期大量釋出的戰略石油儲備（SPR），導致美國現在戰略石油儲備偏低，讓美國消費者恐面臨油價暴漲的風險。不過，專家認為只要油價未突破每桶125美元的紅線，美國經濟都仍能維持韌性，若突破125美元關卡，則恐將衝擊經濟。
根據《金融時報》報導，美國自1974年開始設立戰略石油儲備，在俄烏戰爭爆發後，拜登政府為了抑制油價，大量釋出戰略石油儲備，使戰略石油儲備庫存降低，川普去年就職時承諾會讓戰略石油儲庫存「重新補滿」，但是川普政府尚未兌現諾言，美國與伊朗便已開戰。如今，在中東戰火波及周邊海灣國家，國際油價面臨波動風險時，美國在平抑油價上的可動用的手段明顯受限。
德州大學奧斯汀分校石油工程教授戴戈（Hugh Daigle）表示，如果石油供應不穩的情況持續一段時間，那麼可能會造成真正的問題，油價飆高且重新填補戰略石油儲備在財務上更加困難。
目前美國SPR約4.15億桶，僅相當於美國約20天的石油消費量，遠低於7.14億桶的最大儲備容量。專家表示，如果過快地大量抽取石油，可能會損壞儲油用的鹽穴。根據美國能源部估算，要把儲備重新填滿需要超過200億美元。
自川普上週末對伊朗發動攻擊以來，美國油價已上漲16％，汽油價格也上漲9％，全國汽油均價週四達到每加侖3.25美元。
不過，受惠於近幾十年來美國頁岩油產量大幅提高，1970年代那種石油危機如今並不容易重演。川普政府表示，不打算動用SPR來平抑油價，而是會考慮其他方案，包括為通行荷姆茲海峽的油輪提供護航與保險等等。但專家認為，如果油價持續上漲，白宮最終還是會被迫釋出SPR。
RSM首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）表示，若國際油價衝破125美元，導致美國汽油油價達到每加侖4.25美元、通膨達到4％，那美國經濟就會面臨真正的「痛點」。反之，只要油價未達到此水準，美國經濟應即不會受到明顯衝擊。
我是廣告 請繼續往下閱讀
德州大學奧斯汀分校石油工程教授戴戈（Hugh Daigle）表示，如果石油供應不穩的情況持續一段時間，那麼可能會造成真正的問題，油價飆高且重新填補戰略石油儲備在財務上更加困難。
目前美國SPR約4.15億桶，僅相當於美國約20天的石油消費量，遠低於7.14億桶的最大儲備容量。專家表示，如果過快地大量抽取石油，可能會損壞儲油用的鹽穴。根據美國能源部估算，要把儲備重新填滿需要超過200億美元。
自川普上週末對伊朗發動攻擊以來，美國油價已上漲16％，汽油價格也上漲9％，全國汽油均價週四達到每加侖3.25美元。
不過，受惠於近幾十年來美國頁岩油產量大幅提高，1970年代那種石油危機如今並不容易重演。川普政府表示，不打算動用SPR來平抑油價，而是會考慮其他方案，包括為通行荷姆茲海峽的油輪提供護航與保險等等。但專家認為，如果油價持續上漲，白宮最終還是會被迫釋出SPR。
RSM首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）表示，若國際油價衝破125美元，導致美國汽油油價達到每加侖4.25美元、通膨達到4％，那美國經濟就會面臨真正的「痛點」。反之，只要油價未達到此水準，美國經濟應即不會受到明顯衝擊。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。