2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）火熱開打，中華隊今（6）日將在C組預賽中對上日本，許多台灣人也紛紛買票湧入東京巨蛋應援，不過卻因此爆發亂象。有網友在Threads上抱怨，部分台灣球迷在飯店大廳聊天聲量過大，「整個Lobby吵翻天」，就連日本店員都快受不了。也有人指出，有台灣球迷在東京巨蛋看球賽時，非應援區站立看球、離場不帶走垃圾，甚至廁所衛生習慣不佳，種種舉止都踩到禮貌地雷，不禁呼籲旅日觀賽的球迷應遵守規定，避免影響台灣形象，「既然穿台灣裝備就不要丟臉」。
飛東京應援中華隊！台灣球迷爆亂象 日本店員不忍了
一名網友在Threads分享，他這幾天住在東京巨蛋周邊飯店，發現到處都是台灣球迷，不論是穿著Team Taiwan應援服，或是聊天時的口音，一聽就能辨認是同鄉。雖然在國外看到這麼多台灣人感到新鮮，但隨著人數增加，飯店大廳的音量也逐漸提高，場面逐漸變得混亂，「整個Lobby吵翻天」。
原PO表示，自己當時只是排隊準備向櫃檯詢問事情，但周圍聊天聲不斷，音量大到他頭痛，忍不住發文抱怨：「台灣人講話可以小聲一點嗎？既然穿台灣裝備就不要丟臉！」
貼文曝光後，立刻吸引大量網友討論，「台灣人真的很吵，我住離巨蛋比較遠，但這兩天時不時會遇到零星台灣人，講話都非常大聲」、「台灣人的威力就是把任何地方變成菜市場」、「這是真的，聽到房客半夜12點，一邊哭一邊大合唱島嶼天光」、「我遇到電車上小孩一直狂咳嗽，然後不戴口罩，穿Team Taiwan的一家人」。
甚至還有網友透露，日本店員私下抱怨遇到台灣旅客的情況，「剛剛日本店員也在跟我抱怨遇到的台灣奧客，勸大家自認好客人的不要掛什麼我是台灣人，我們店裡遇到三次奇怪台灣客都有掛」。
東京巨蛋狂踩地雷！他呼籲台灣球迷遵守規定：此生最恨
除此之外，也有不少人在東京巨蛋場內觀賞球賽時踩到地雷，一名網友在Threads指出，自己到現場看球時，發現部分台灣球迷在非應援區仍站起來看球。他強調東京巨蛋對站立應援其實有明確規定，「不是應援區就不要站，不要站、不要站」，呼籲大家遵守場館規範。
原PO也提醒，有些球迷在離場時把垃圾直接留在地上就走人，讓他相當傻眼，垃圾應該在離場時自行帶到垃圾桶丟棄，而不是隨手丟在座位區，「從來沒有在東蛋看過這麼亂的，說這裡台灣人多到像大巨蛋，還真的把在台灣的尿性全部搬過來是不是？」
另外，原PO也抱怨女廁衛生情況，指出有些人「半坐亂噴又不擦」，甚至把衛生紙丟在地上而不是丟進馬桶，讓他氣得直呼：「這真的此生最恨！」
此外，也有網友提醒，日本社會相當重視隱私與公共秩序，他之前在東京巨蛋觀看日職比賽時就見過亂象，「有人拿著手機一直對啤酒小妹狂拍，都有貼請勿拍攝了還一直拍，完全不尊重人家」，呼籲球迷赴日觀賽時多留意當地文化與規定。
