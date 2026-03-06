我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彰化一處塑膠廢料堆置場與鐵皮倉庫，因不明原因發生大火，濃煙竄天，畫面怵目驚心。（圖／民眾提供）

彰化縣福興鄉粿店巷今（6）日中午驚傳火警！一處佔地約200坪的塑膠廢料堆置場與鐵皮倉庫突然起火，由於現場戶外堆放多達100公噸塑膠粒子及廢料，加上當時風勢強勁，火勢迅速擴大、濃煙直竄天際，數公里外都能清楚看見，目前消防人員仍在全力搶救中。環保局也緊急呼籲周邊民眾緊閉門窗，避免吸入濃煙。據了解，火警發生在彰化縣福興鄉粿店巷一帶，現場為堆置塑膠廢料的堆置場及鐵皮倉庫，面積約200坪。火勢發生後，由於戶外堆放大量塑膠粒子與廢料，火勢燃燒猛烈，黑煙不斷竄升，遠處民眾都能清楚目擊，場面相當驚人。彰化縣議員黃俊源表示，大約在中午左右，當地突然冒出大量濃黑煙，所幸該塑料倉庫今日並未有人員上班，暫無傳出人員傷亡。不過因戶外堆置的塑膠廢料數量龐大，加上今日風勢強勁，不僅助長火勢，濃煙也隨風往埔鹽方向飄散，增加消防人員搶救難度。消防局指出，接獲通報後已立即派出25輛消防車、1輛救護車及47名消防人員前往現場灌救。現場除鐵皮倉庫外，另有水泥建物，戶外堆置的大量塑膠廢料目前全面燃燒，消防人員正以水柱持續壓制火勢，避免延燒擴大。彰化縣環保局表示，接獲通報後稽查科人員已趕往現場進行空氣品質監控，並提醒周邊居民暫時緊閉門窗，減少外出，以降低濃煙可能帶來的影響。至於起火原因及相關責任，仍有待後續調查釐清。