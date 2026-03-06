我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰事延燒，針對國內油氣供應，經濟部長龔明鑫昨表示，盤點國內油品存量超過百日、天然氣存量也超過11天，若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是4月。對此，行政院長卓榮泰今（6）日表示，一定會採取最嚴謹、最專業，且大家能接受方式。卓榮泰下午赴立法院進行施政方針及施政報告，並備詢。會前媒體詢問，4月會啟動燃煤發電嗎？對此，卓榮泰表示，因應的措施，政府都會預先做好嚴謹的準備規劃，但隨著情勢的發展，一定採取最嚴謹、最專業，而且大家最能夠接受的方式。龔明鑫昨表示，已盤點國內油品存量超過百日、天然氣存量也超過11天，3月油氣供應無虞，而4月天然氣船約有10艘來自中東，目前正透過與美國、澳洲商量提前調貨等三面向尋找替代方案。他說，若遇最極端的情境，擴大燃煤發電是最後手段，以時間點來看，最快會是沒有空污季法規限制的4月，屆時會視情況來做考量。