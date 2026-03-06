我是廣告 請繼續往下閱讀

▲東京巨蛋場外的巨幅台灣應援大旗早已簽滿密密麻麻的名字，從台灣一路帶到日本續攤集氣。（圖／記者路皓惟攝）

2026世界棒球經典賽(WBC)中華隊今首戰惜敗澳洲後，今（6）日晚間立刻要強碰大谷翔平領軍、全明星陣容的地主日本隊。儘管首戰出師不利壟罩著低氣壓，但在東京巨蛋場外，本報特派記者卻直擊了一群「沒有門票」的台灣鐵粉死守陣地，為晚上的台日割喉大戰吶喊助威。在東京巨蛋外圍廣場，參與達美樂應援的工作人員雖然無法進場看球，卻帶著一面在台灣早已簽滿無數名字的巨幅應援大旗，在場外繼續號召連署，建立起應援基地。「每一場比賽都會在這邊！」他們每天一早就會抵達巨蛋外，不為別的，就是為了設立一個讓全台球迷集氣的陣地，這面充滿台灣球迷強大信念的大旗，甚至跨越了國界，其強烈的氣場吸引了許多好奇的外國人與日本球迷主動上前簽名力挺。晚上即將面對大谷翔平、山本由伸等怪物級大聯盟神獸領軍的日本武士隊，被問到晉級態勢危急是否還有信心時，這群工作人員一派輕鬆地笑說：「保持樂觀啦！球是圓的，這真的很難說。」他更一針見血地點出台灣棒球的有趣現象，「回顧之前12強複賽的時候，其實也是遇到這種狀況。我覺得這可能就是台灣球隊的習性吧，好像必須要輸過一場以後，才會開始振作起來，我們台灣就是很喜歡那種『逆轉勝』的感覺。」