我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（6）日表現震盪，開盤下跌189點、來到33483.94點，隨後開始有買盤挹注，盤中一度翻紅，不過隨後再度遇壓，終場下跌73.4點或0.22%，收在33599.54點，日K連2紅，成交量為6311.07億元。台股今日收週線，本週累計下跌1814.95點或5.12%，週K結束連2紅。櫃買指數開盤上漲0.15點、來到304.36點，隨後雖然遇壓翻黑，但也是在買盤挹注下成功翻紅，並且維持在紅盤之上，終場上漲2.28點或0.75%，收在306.49點，成交量為1291.76億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、元晶、旺宏、南亞科、友達；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、群創、旺宏、華通。權值股全數走低，權王台積電以1880元開出，盤中雖然一度回到平盤價1900元，終場下跌10元或0.53%，終場收在1890元，拖累大盤指數就有78點；台達電盤中一度翻紅，不過仍舊不敵賣壓，終場下跌15元或1.12%，收在1320元，拖累大盤指數就有11點；鴻海終場下跌1元或0.45%，收在223元，拖累大盤指數就有4點。今日也有不少族群跟著大盤走弱，主要賣壓較重的為記憶體族群，南亞科下跌逾9%，華邦電、旺宏下跌逾4%，力積電下跌0.16%。不過也有不少電子股逆勢走高，PCB概念股延續昨日強勁態勢，達航科技攻上漲停價93.5元，德宏、金像電、合正上漲逾7%，建榮、騰輝電子-KY、敬鵬上漲逾4%，台虹上漲逾3%。網通族群也受惠於低軌衛星話題帶動，兆赫攻上漲停價56.2元，百一、友訊上漲逾6%，眾達-KY、東訊、友勁、智邦上漲逾3%。今日資金也有開始流向傳產股，其中表現最強勁的為塑化股，受到國際油價看漲帶動，今日掀起漲停潮，中石化、華夏、台塑化、亞聚、台達化、台苯、國喬、聯成、台聚攻上漲停板，中纖、勝悅-KY、東聯上漲逾7%。生技股也有買單搶進，漢田生技、祺驊、松瑞藥攻上漲停板，華廣上漲逾9%，神隆上漲逾6%，大學光、浩基上漲逾5%。