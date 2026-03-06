我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國軍第五作戰區2019年1月17日清晨在台中大甲溪出海口實施聯合反登陸作戰操演，M109A2自走砲開火射擊。（圖／軍聞社提供）

▲M109A6自走砲車。(圖／美國陸軍)

面對拖式、標槍飛彈續購與M109A7自走砲等3項對美軍購發價書將於3月15日到期，民眾黨團今（6）日宣布，將提案授權行政院先行與美方簽署發價書，但要求政院簽署後即刻向立法院報告相關武器交貨期程。其中M109A7自走砲為新購武器，與國軍現役服役近40年的M109A2自走砲、服役超過半世紀的牽引式榴彈砲相比，M109A7具備高精準化、機動化、火力強化目標，能提升砲兵戰力。M109火砲最初原型為T196自走砲，由凱迪拉克(Cadillac)公司生產，1963年7月，美國陸軍賦予軍用編號M109型155公厘自走榴砲，除了美國陸軍外，目前使用109 的國家。國軍自1981年起購進的M109自走砲分為2型，第一批為M109A1B，第二批為M109A2。當時配屬陸軍機械化師、裝甲旅及海軍陸戰隊砲兵部隊使用總數約197輛。M109A5則是1996年台海飛彈危機時緊急編列預算引進，1998年交付部隊。目前M109A2與M109A5國軍約有220多輛仍在服役。除少數改良裝備外，M109A2與M109A5在機件結構上幾乎完全相同，因此在操作上是以相同的7人編裝來實施射擊，M109A5與其他同系列類型火砲最大之不同點是將M185砲管改良為39倍徑M284砲管，砲座由M178改良為M182，使其最大射程達30,000公尺，M109A5另改良了核生化系統，裝甲防護力、生存力。M109A2與M109A5可以發射高爆彈、 雷射導引的銅斑蛇砲彈、火箭增程彈、彈底吹氣彈、照明彈、煙霧彈。M109A2射程18公里，使用增程彈23.7公里， 前3分鐘最大射速每分鐘4發，持續射速每分鐘1發；M109A5射程22.5公里，增程彈30公里，最大射速每分鐘4發，持續射速每分鐘1發。M109A2與M109A5構成國軍野戰砲兵的主力，但由於M109A2為1980年代產品，無自動定位、定向與射擊諸元計算系統，需依賴人力進行繁瑣的測地與瞄準作業，無法做到快速「打完即走」的現代化作戰模式。另外，M109A2無自動行軍鎖及自動駐鋤，人員需下車手動操作，採全人工裝填彈藥，射速較慢在戰場上增加了官兵生存風險。面對國軍自走砲老化問題，陸軍提出對美採購M109A6自走砲。不過，2022年2月俄烏戰爭爆發後，美方通知由於軍援烏克蘭M109A6導致「生產線排擠」，已通知我方2026年前無法交貨，M109A6採購因而流產。事實上，陸軍採購M109A6自走砲時，就有不同的聲音，認為M109A6已停產，若重開生產線價格將相當昂貴，花費220億台幣僅能採購40輛，而美軍正在換裝M109A7自走砲。M109A7與M109A6最大差異為前者使用M2步兵戰鬥車底盤，為了因應將來更多的電子、網路設備，M109A7也換裝了比M109A6更大的600伏特電源系統，以及更新型的指揮通訊系統。2018年美國批准出售沙烏地阿拉伯M109A6，但沙國得知美軍開始換裝M109A7後，決定停止執行M109A6採購。在M109A6買不到後，陸軍先是購買29套M142 高機動性火箭炮系統(HIMARS)因應，並改向美國爭取出售M109A7自走砲。美國政府在去（2025）年12月宣布向台灣出售60輛M109A7「帕拉丁」（Paladin）自走砲及相關設備。美國宣布售台60輛M109A7自走砲車、60輛M992A3履帶式彈藥補給車（CAT）、13輛M88A2戰場救濟車、42套「國際野戰砲兵戰術資料鏈系統」（IFATDS）、4080套的「精準導引套件」（Precision Guidance Kit，PGK）。M109A7自走砲車具高精準化、高機動化、高火力強化特性。M109A7捨棄傳統液壓改採電子驅動，搭配先進定位系統能不必停車，能在行駛中解算敵目標，因此M109A7從停車、定位到發射第一發砲彈，所需時間不到60秒，達到「首發即效力射」，相較舊款M109A2與M109A5砲車高耗時、高人力，高自動化能確保在現代戰場中的生存能力。M109A7放棄自1960年代延續迄今的舊式戰車底盤，改採與M2布萊德雷（Bradley）步兵戰鬥車通用的組件，並換裝高達675匹馬力引擎、最大時速38英里（約61公里），能夠與包括M1A2T戰車在內的裝甲部隊共同機動作戰。M109A7標準砲班操作人數為4人，比M109A2/A5的7人更低，雖然仍沿用M109A5的M284、39倍徑砲管，不過透過內部系統優化，火力輸出效率更高，最大射速每分鐘4發，且大幅提升的車載電力，讓砲彈自動化裝填更順暢，搭配使用 M982「神劍」（Excalibur）GPS 導引砲彈，精準打擊射程可提升至40公里以上。M109A7雖然能大幅提升國軍砲兵打擊能力，但從俄烏戰爭經驗得知，無人機在戰場角色逐漸提升，成為低成本、高成效不對稱作戰武器，因此高成本的戰車與自走砲在無人機威脅下，戰場生存性受到質疑。前退輔會主委李文忠認為，M109A7部署於台灣西部丘陵地，具機動性、打擊半渡及搶灘之敵。但單價太昂貴，移動速度不快，如何應付滿天無人機群的圍攻，這與已成軍的M1A2T戰車一樣，都是在「打昨天而非明天的戰爭」，有待商榷。