受到台灣人喜愛的日本超市品牌「LOPIA」，將開發出全新品牌「LOPIA PREMIO」，確定將進駐高雄漢神百貨。LOPIA表示，此品牌是依據漢神百貨國際精品百貨的定位與消費需求所量身打造的全新店型，不僅是升級版，更將成為包含日本在內的全球首創超市型態，預計於2026年第三季在漢神百貨正式登場。
🟡什麼是「LOPIA PREMIO」？
漢神百貨表示，LOPIA進駐漢神百貨，雙方並非單純導入既有店型，而是透過深入合作，由LOPIA依照漢神百貨「高端客群需求」設計出來的全新品牌與店型。
🟡「LOPIA PREMIO」與「LOPIA 」差別是？
LOPIA總經理水元均表示：「相較原本的LOPIA ，商品部分會有新的調整，未來將以更高等級的食材，展現不同於既有店型的內容，包含最適合作為『送給重要之人的禮物』的精選水果、不輸高級壽司店的頂級魚介壽司、日本引以為傲的三大品牌和牛、由主廚與料理人精心設計的精緻熟食、日本知名甜點師打造的精緻甜點、歐洲直輸直送的冷凍甜點及適合在『特別日子』品飲的葡萄酒與日本酒等，」
🟡「LOPIA PREMIO」開幕日在何時？
漢神百貨表示，預計將在今年度2026第三季就可與民眾見面。
🟡「LOPIA 」為什麼受台灣人歡迎？
LOPIA在日本以「肉舖」起家，受到歡迎的原因在於極高CP值的優質肉品（像是黑毛和牛、豬肉），經常有買一送一的優惠，另外也有特色熟食（如巨型鰻魚飯、披薩、壽司）以及日系甜點，標榜可以以實惠的價格買到日本進口商品。
好市多新措施 創「購物週期購」服務提醒顧客採買日到了
另外，美式賣場好市多（Costco）昨（5）日也驚喜宣布新措施，線上即日起推出「購物週期購」，日常家用品可以設定週期、綁定扣款方式，賣場就會主動在設定時間送達會員家中，是補貨日常用品的好幫手。事實上，國外好市多早已有該服務，而台灣好市多針對新服務上線表示「為提供會員更便捷的採購模式，線上購物平台推出週期性的購物服務，讓會員在忙碌之餘，也能輕鬆完成生活必需品的備貨」。
資訊來源：LOPIA、高雄漢神百貨、好市多
我是廣告 請繼續往下閱讀
漢神百貨表示，LOPIA進駐漢神百貨，雙方並非單純導入既有店型，而是透過深入合作，由LOPIA依照漢神百貨「高端客群需求」設計出來的全新品牌與店型。
LOPIA總經理水元均表示：「相較原本的LOPIA ，商品部分會有新的調整，未來將以更高等級的食材，展現不同於既有店型的內容，包含最適合作為『送給重要之人的禮物』的精選水果、不輸高級壽司店的頂級魚介壽司、日本引以為傲的三大品牌和牛、由主廚與料理人精心設計的精緻熟食、日本知名甜點師打造的精緻甜點、歐洲直輸直送的冷凍甜點及適合在『特別日子』品飲的葡萄酒與日本酒等，」
🟡「LOPIA PREMIO」開幕日在何時？
漢神百貨表示，預計將在今年度2026第三季就可與民眾見面。
🟡「LOPIA 」為什麼受台灣人歡迎？
LOPIA在日本以「肉舖」起家，受到歡迎的原因在於極高CP值的優質肉品（像是黑毛和牛、豬肉），經常有買一送一的優惠，另外也有特色熟食（如巨型鰻魚飯、披薩、壽司）以及日系甜點，標榜可以以實惠的價格買到日本進口商品。
好市多新措施 創「購物週期購」服務提醒顧客採買日到了
另外，美式賣場好市多（Costco）昨（5）日也驚喜宣布新措施，線上即日起推出「購物週期購」，日常家用品可以設定週期、綁定扣款方式，賣場就會主動在設定時間送達會員家中，是補貨日常用品的好幫手。事實上，國外好市多早已有該服務，而台灣好市多針對新服務上線表示「為提供會員更便捷的採購模式，線上購物平台推出週期性的購物服務，讓會員在忙碌之餘，也能輕鬆完成生活必需品的備貨」。