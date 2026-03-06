我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖去年9月潰壩，10月時國民黨立院黨團總召傅崐萁與光復鄉災民舉行災後說明會，同為光復鄉受災戶的花蓮縣議長張峻不滿未受邀，率眾闖入會議室，一腳踹翻傅崐萁的桌子。傅崐萁怒提告，張峻今（6）日透露，他收到檢方起訴書，但他問心無愧，「未來，只要是為了捍衛鄉親的權益，我依然會勇敢站出來。」張峻說，他今天收到花蓮地檢署的起訴書，檢察官認為他踢桌子的行為，導致傅崐萁受傷，因此對他提起公訴。他說，全國民眾都看得很清楚，當時的影片現在仍然在網路上流傳。「我踢的是桌子，要表達的是：既然是災後重建座談，為什麼會變成閉門會議？連在地的民意代表、在地的民眾都要經過篩選，甚至不得其門而入。我踢的不是傅崐萁，而是為了爭取災民最基本的發言權。」張峻說，或許傅崐萁脆弱的心靈真的受傷了吧，「但這並不能改變他顛倒是非、試圖塑造花蓮一言堂的作風。如果他的內心真的因此受到了一點震動，我也希望這件事能讓他好好反省自己的作為。光復、花蓮還在從泥沼中努力重生。我也仍然站在災民與鄉親的身旁，一起努力、一起前行。未來，只要是為了捍衛鄉親的權益，我依然會勇敢站出來。」張峻說，對於檢察官的起訴，他自認問心無愧，也會配合司法程序、尊重司法判決。「無論結果如何，我只希望社會能看清楚這件事情的來龍去脈。只要是為了替災民發聲、為鄉親爭取權益，我仍然無悔。」