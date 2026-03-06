我是廣告 請繼續往下閱讀

北捷忠孝新生站今（6日）中午發生一起口角糾紛，一名34歲施姓男子在30歲蘇姓女子於月台等車時，疑似用手肘碰撞到蘇女的胸口，蘇女認為遭到性騷擾上前理論，雙方因而爆發爭執。直至警方獲報到場後，男子的情緒才趨於平靜，另蘇女也對男子提出性騷擾告訴。據了解，這名蘇姓女子表示，當時在月台準備搭車時，遭到一名34歲施姓男子用手肘碰撞到胸口。女子上前理論，雙方一言不合爆發口角衝突。而男子情緒高昂，甚至不斷在站內作出咆哮的行為。經捷運站務人員及保全到場後，發現男子情緒依舊激動，將其先行控制在現場等待捷警及轄區派出所員警到場。警方獲報到場，確認雙方無人受傷，後續由轄區大安分局新生南路派出所將雙方帶返所偵辦。另蘇女也對施男提出性騷擾告訴，全案有待進一步調查釐清。對此，捷運警察隊呼籲，旅客搭乘捷運務必平心靜氣，遇糾紛時冷靜面對，並以同理心彼此體諒包容，發生爭執或危險，可按壓車廂內紅色緊急按鈕，或撥打110報案電話。