我是廣告 請繼續往下閱讀

▲身穿千葉羅德海洋隊球衣的日本球迷「Hobby大叔」在東京巨蛋場外舉起自製扇子，上面寫著「享受棒球」，為即將登場的台日大戰留下最棒的註解。（圖／記者路皓惟攝）

2026世界棒球經典賽(WBC)C組預賽最受矚目的「台日大戰」，今(6)日晚間6點將在東京巨蛋開打。就在全台灣球迷因首戰吞敗而感到沮喪、準備迎戰由大谷翔平領軍的日本夢幻隊之際，本報特派記者在東京巨蛋場外，捕捉到了一位日本鐵粉帶著穿越21年時空的「神物」，完美詮釋跨越國界與勝負的純粹棒球魂。在東京巨蛋外圍廣場上，這位穿著日本職棒千葉羅德海洋隊球衣、胸前貼著「ホビーおじさん(Hobby大叔)」名牌的日本資深球迷，熱情地對著本報鏡頭比出讚的手勢。雖然語言不完全相通，但他特地向記者展示了擺放在地上的極致珍貴收藏。湊近一看，裝在透明保護殼裡的，竟然是一張發黃的實體門票。票根上清晰地印著「KONAMI CUP アジアシリーズ 2005(2005年第一屆亞洲職棒大賽)」，日期是11月11日，對戰組合正是「 中華隊 vs 日本」。更令人瞬間鼻酸感動的是，這位大叔在票根上方貼了一張寫著「お守り(護身符)」的紙條，並在下方霸氣展示了一顆當年比賽的實戰用球，上面小心翼翼地貼著「對戰台灣的實戰用球」。這位日本鐵粉將21年前台灣與日本在東京巨蛋交手的歷史回憶，視為他個人這輩子最珍貴的棒球護身符，並在今天這場經典賽的台日大戰特地帶到現場，並沿路與台灣球迷碰拳。回顧2005年的亞洲職棒大賽，當時代表台灣出征的是中華職棒冠軍興農牛隊，而代表日本的正是大叔身上穿著的千葉羅德海洋隊。即便殘酷的時光流逝了20多年，場上球員早已換了一批又一批，但台日之間透過棒球建立起的深厚情誼，仍然在這個小小的護身符上展露無遺。面對晚間即將到來、雙方球迷都極度渴望贏下勝利的台日大戰，這位「Hobby大叔」手中舉著自製扇子，給出了本場比賽最棒的註解，扇子上用紅藍兩色寫著大大的「享受棒球」。