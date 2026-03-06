我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德提出1.25兆軍購特別預算，在野陣營質疑金額過高、空白授權，多次在立院程序委員會杯葛，拒絕付委審查，僅有民眾黨團的「4000億元」版本付委，不過今立法院院會，將藍營的「3800億元+N」版本與政院版本一起付委審查。民眾黨新科立委王安祥今（6）日質詢時說，希望大家能在這三個版本中，異中求同。行政院長卓榮泰答詢說，政府基於國防最嚴謹的專業評估需求，同時考量國家整體財政能力與年度規劃，經過長時間討論後，提出規模1.25兆元的國防特別條例與後續特別預算，整體是一套完整的國防規劃。他指出，這項規劃包含總統賴清德提出的「台灣之盾」概念，也結合AI等高科技技術，建構完整的「擊殺鏈」，並同步推動國內軍工產業發展。他強調，整體計畫是環環相扣的系統性規劃，若任意切割或拆分，可能在執行過程中產生難以預期的問題。卓榮泰也說明，軍事採購並非外國廠商拿著清單向台灣兜售，而是台灣依據自身國防需求主動提出採購規劃，不可能等到外國提出項目後，才再逐項決定是否採購。他強調，行政院提出的方案，是在完整評估國防需求後所形成的整體計畫，因此仍誠懇期待各界能以國防部提出的規劃為基礎，作為後續討論與審議的依據。國防部長顧立雄答詢也說，民眾黨版本的軍購條例在第4條中，將已經獲得美國國會知會的軍購項目與金額列入條文，但他認為，這樣的做法恐怕混淆了「條例」與「預算」的概念，並非適當作法，目前軍購程序是先由美方提出初步報價，接下來還會有正式發價書（Letter of Offer and Acceptance, LOA），之後仍須經過溢價（negotiation）等程序，最後才會確認實際金額。如果在條例中直接寫入金額，等於在尚未完成相關程序前，就把預算內容固定在法律中，並不符合實務運作。他也指出，軍購案除了採購項目本身，還包含許多國內配套，例如採購海馬士多管火箭系統（HIMARS）時，不只購買武器本體，還需要建置相關彈藥儲存、系統整合等配套設施，這些都需要納入整體規劃。顧立雄強調，行政院提出的1.25兆元特別預算方案，是經過兩年時間持續內部討論與評估，才形成的整體規劃，不能只看美方已知會國會的軍購項目。他說，整體方案除了軍購外，也包括「台灣之盾」計畫，例如AI決策支援系統與國內自製強攻系統等，若只挑部分項目列入條例，忽略其他配套，將使整體戰力規劃變得零碎，難以形成完整的國防戰力。