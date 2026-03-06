我是廣告 請繼續往下閱讀

中東局勢持續緊張，帶動全球能源價格上漲，對高度依賴進口能源的菲律賓造成壓力。為減輕燃料成本上升帶來的衝擊，菲律賓政府近期正研究多項節能措施，其中包括推動每週工作四天、即「週休三日」制度，希望藉此降低整體能源消耗並緩解通膨壓力。菲律賓總統小馬可仕政府本週宣布，政府機關必須將空調溫度設定在攝氏24度以上，同時實施彈性上班制度，以減少電力與燃料使用。此外，政府也計畫向國會申請緊急授權，調降石油產品關稅與貨物稅，減輕油價上漲對民生與企業造成的負擔。在節能政策方面，官方也正在評估推動每週只工作四天的制度，希望透過減少通勤與辦公室運作時間，進一步降低燃料消耗。不過這項提議仍處於討論階段，政府需在節能與經濟運作之間取得平衡。菲律賓工商會對此表示憂慮，認為若倉促實施週休三日，可能對製造業與供應鏈造成衝擊。業界指出，工廠與出口企業需要維持穩定生產，一旦工作日縮減，恐影響企業履行訂單的能力，甚至削弱競爭力，因此呼籲政府審慎評估相關政策。除了中央政府外，地方政府也開始採取節能措施。馬尼拉市長已下令各單位減少燃油與電力使用，包括將部分會議改為線上進行、下午5時後關閉辦公室電力，以及限制非必要的公務出差。另一方面，副總統杜特蒂也呼籲支持者在進行政治抗議時避免舉辦車隊遊行，以減少燃料浪費。為了減輕基層民眾面臨的燃料成本壓力，政府計畫向漁民、農民及公共運輸司機提供燃料補貼。民間企業也推出應用程式，讓民眾能預先購買「虛擬燃料額度」鎖定價格，以降低未來油價波動的影響。分析人士指出，菲律賓因能源高度依賴進口，在全球能源市場動盪時特別脆弱，因此如何平衡節能政策與經濟活動，將成為政府接下來的重要課題。