我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨近期更新主視覺與Logo，增添大量紅色元素，引發熱議。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，黨主席鄭麗文上任後大改革，考慮將中央黨部整棟包紅，粗估花費達300萬，並由友好廠商贊助。不過黨內人士勸阻，擔憂整棟大紅恐遭外界抹紅為「中國共產黨在台分部」，最終改為在大門兩側設置「大紅柱」。此外，鄭麗文近期也評估為黨中央黨工全面更新辦公電腦，並研議在4樓主席辦公室加裝獨立衛浴設備，相關想法在黨內引發討論。文傳會副主委尹乃菁則表示，從來沒有整棟大樓包紅柱的計劃，只有包紅柱；主席辦公室也沒有要加裝獨立衛浴，但確實有外界贊助的筆電和黨中央購置的桌機，會分配送到中央、地方黨部。鄭麗文上任後展現與前主席朱立倫不同的作風。近期曝光的新版主視覺，以大片紅色背景搭配藍白色「碰拳」圖示，並寫上「締造和平，幸福前行」標語。國民黨文傳會副主委尹乃菁表示，背景紅色是從國旗意象發想，象徵明亮與希望；藍白碰拳及橄欖枝則代表友好、互助與團結。然和主視覺一推出，隨即在網路上引發熱議論，更有人將紅色和中國共產黨連結，尹乃菁則回應，紅色並非敏感顏色，而是象徵喜慶、熱情與團結。而除了主視覺更新外，中央黨部門面也將從原本的方柱改為大紅色圓柱，以呼應新的整體視覺設計。國民黨粉專4日也更換新Logo，尹乃菁說明，設計以國民黨的K為主要視覺樞紐，並加入類似打勾的筆觸，象徵民主社會選賢與能；配色則延續國旗藍紅元素，同時希望在國民黨成立130年之際，注入更清新亮眼的視覺活力。不過據《NOWNEWS今日新聞》掌握，鄭麗文曾評估規劃將八德路中央黨部整棟大樓包覆紅色，估計花費約300萬元，但由廠商全額贊助。當時部分黨工勸阻，認為整棟大紅外觀恐被外界解讀為「中國共產黨在台分部」。鄭麗文則認為，可趁農曆春節期間施工，降低民眾對顏色的敏感度，也增添節慶氣氛。不過後續因廠商施工時程延宕，如今已過春節檔期，最終改為僅在大門左右兩側包覆紅色圓柱。除了視覺與外觀調整外，鄭麗文也計畫在4樓主席辦公室增設個人衛浴設備。有曾在前總統馬英九時期於黨中央任職的黨工透露，當年馬英九將中央黨部搬至八德路後，幾乎以黨為家，因此在3樓主席辦公室設有小床與個人衛浴設備，方便行程結束後稍作休息，後續歷任主席也沿用該辦公室配置。直到前主席江啟臣時期，為節省經費並減租八德路大樓2、3、5樓空間，主席辦公室搬至4樓，但因當初搬遷主要考量節省支出，並未重新拉設管線，因此沒有設置獨立衛浴。當時甚至有老黨工為此向江啟臣致歉，但江啟臣認為無妨，因此未再調整，朱立倫任內也延續該配置。如今鄭麗文上任後，再度研議相關設施調整。有前黨工透露，鄭麗文上任後，因為主席辦公室沒有衛浴設備，曾一度有意將辦公室搬回3樓，但由於租金太貴，最後才打消念頭。但也有現任黨工替鄭麗文緩頰，指出她是歷任黨主席中對黨工物質補助最為積極的一位，不僅首次發放現金年終，也計畫將中央黨部黨工的辦公電腦全面更新，以改善工作設備。黨工指出，黨部桌電硬體過於老舊，如今軟體都跑不動也不能更新，這個問題早在前主席朱立倫時代，行管會就曾研議更換，但最終並未成功，鄭麗文上任後再次研議此事，才終於核准。「一丈紅」是電視劇《甄嬛傳》中虛構的後宮刑罰，取兩寸厚、五尺長的板子重責女子腰部以下部位，直到筋骨盡斷、血肉模糊，遠遠看上去鮮紅一片，那顏色叫一漂亮，所以叫一丈紅。